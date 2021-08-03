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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تخليدا لذكراه.. بريطانيا تصدر عملة تذكارية في ذكرى رواية الكاتب لويس كارل

عملة تذكارية
عملة تذكارية

أصدرت بريطانيا عملة معدنية جديدة تخلد ذكرى مرور 150 عامًا على صدور رواية "عبر المرآة" للكاتب لويس كارول.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، تم إصدار العملة فئة 5 جنيهات (95. 6 دولار) اعتمادا على الرسوم التوضيحية الأصلية للكتاب للسير جون تينيل، والتي كانت تكملة لـ"مغامرات أليس في بلاد العجائب".


وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية إنه يظهر على أحد أوجه العملة اللحظة التي التقت فيها بطلة الرواية أليس بشخصيتين مؤذيتين؛ تويدليدوم ويويدليدي.


وتعاونت دار سك العملة البريطانية مع "إل أند إن كافيه" في لندن؛ لطرح نسخة محدودة من كعكة "أليس في بلاد العجائب" للاحتفال بالتصميم الجديد.


ويأتي ذلك بعد إصدار عملة معدنية تصور المشهد الذي تلتقي فيه أليس مع قط الشيشاير الشهر الماضي. 

معدنية عمله عبر المرآة لويس كارول بريطانيا اخبار منوعات

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