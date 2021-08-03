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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن تحسم مصير العام الدراسي الجديد

صدى البلد

كشفت مصادر بالمملكة الهاشمية الأردنية عن استراتيجية وزارة التعليم لإدارة العلم الدراسي المقبل بالمملكة .

وقالت الأمينة العامة في وزارة التربية والتعليم الاردنية نجوى قبيلات، الثلاثاء، إن الطابور الصباحي للطلبة في الفصل الدارسي المقبل في سبتمبر 2021 سيكون لـ 50% للطلبة الموجودين في المدرسة، مشيرة إلى أنه سيُطلب من الطالب المشتبه بإصابته أو المخالط لمصاب فحص PCR مختلف عن الفحص السريع.

وأضافت قبيلات وفق صحيفة الدستور الأردنية أن البروتوكول الطبي سمح للطلبة الذين يعانون من نقص المناعة متابعة التعليم عن بُعد شريطة التقدم للامتحانات وجاهيا.

كما أكدت أن البروتوكول الطبي يشترط ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بمتر واحد والتقيد بأمر الدفاع 32 وإجراء الفحوصات العشوائية الدورية للطلبة، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف تدريب 60 ألف معلم على إعطاء برنامج الفاقد التعليمي.

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وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس، قال الاثنين، إن التحول للتعليم عن بُعد سيكون فقط في الصف أو المدرسة التي تسجل إصابات بفيروس كورونا المستجد بنسبة 10%.

"لدينا خطة استراتيجية نعمل على تنفيذها بهدف العودة للتعليم الوجاهي لأنه ضرورة"، بحسب الوزير، مشيرا إلى وجود "مناهج جديدة لبعض الصفوف في العام الدراسي المقبل".

وبين أبو قديس أن "90% من معلمي القطاع الخاص تلقوا مطعوم كورونا".

وأضاف أبو قديس خلال اجتماع للجنة التعليم والشباب لمناقشة استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لعودة الطلاب إلى التعليم الوجاهي، أن "الظروف مختلفة عما كانت عليه العام الماضي وأصبحت مهيأة لعودة التعليم الوجاهي".

كما قال وزير الصحة، فراس الهواري، الاثنين، إنّ "فتح المدارس والعودة للتعليم الوجاهي هدف استراتيجي نتجه نحوه".

الحكومة أعلنت في تموز/يوليو 2021 عن تقديم كل ما لديها من ضمانات لعودة التعليم وجاهيا، حيث إنّ الحكومة توفر اللقاحات ولديها القدرة على إعطاء أكبر عدد من اللقاحات.

وقالت الحكومة في حينه إنّ "التعليم الوجاهي ليس مرتبطا بعدد المتلقين للقاح الذي نستهدفه في 1 أيلول/سبتمبر 2021 وهو 4.5 مليون جرعة، بل هو مرتبط بالمعلمين. المملكة

 

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