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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية..تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن أدين بارتكاب جرائم إرهابية

صدى البلد

نفذت السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق مواطن أدين بارتكاب جرائم إرهابية واستهداف رجال الأمن والتمرد على ولي الأمر.

جاء تنفيذ الحكم بعد تأييده من مختلف درجات التقاضي وصدور أمر ملكي بتنفيذه.


ووجهت الداخلية السعودية تحذير شديد اللهجة لكل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته الوكالة الرسمية "واس" إنه "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني أحمد بن سعيد بن علي الجنبي - سعودي الجنسية -  اليوم الثلاثاء بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية."

وأشار البيان إلى أن تنفيذ الحكم جاء بعد إدانة الجنبي بارتكاب عدة جرائم.

وبينت في هذا الصدد أنه أقدم على الخروج المسلح على سلطات الدولة، والشروع في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة أماكن بمحافظة القطيف (شرق) مستخدماً في ذلك أسلحة كانت بحوزته".

كما أشار البيان إلى أنه اشترك مع عدد من المجرمين في الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تلقيه مبالغ مالية من مستقبلي الأسلحة مقابل مساعدتهم في نقلها وإخفائها وعلمه بتهريب تلك الأسلحة إلى داخل المملكة وتستره على ذلك".

كما أدين كذلك  بالسعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بالمشاركة في المسيرات وأعمال الشغب، ومتاجرته بالمخدرات وترويجها، وتعاطيها.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أنه تم القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم.

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ولفتت إلى أنه تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولكون ما أقدم عليه من جرائم عديدة وما انطوت عليه من مجاهرة ومكابرة واعتداء وخروج على النظام العام وتمرد على ولي الأمر وخروج عن طاعته، وما يترتب على مثل هذه الجرائم والجنايات من فوضى وضرر يلحق بالمجتمع، ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط وتمالؤ وتواطؤ، وارتكابها يوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره، فقد تم الحكم بقتل المذكور تعزيراً".

وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

رسالة وتحذير

وأكدت وزارة الداخلية السعودية حرص الحكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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