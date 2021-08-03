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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجلس أمناء البورصة للتنمية المستدامة يعتمد حزمة مساعدات مالية لتنمية المجتمع

البورصة- أرشيفية
البورصة- أرشيفية

اعتمد مجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة في اجتماعه الثالث بتشكيله الجديد، حزمة مساعدات مالية لتنمية المجتمع المصري توجه لعدد من الجمعيات الأهلية والمستشفيات لتعزيز أنشطتهم المجتمعية، دعماً للاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة لكل المصريين. 

تضم قائمة الجمعيات الأهلية والمستشفيات المستفيدة من المخصصات المالية ،مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، مؤسسة شبرا الخير، وكذلك التبرع لمستشفيات جامعة عين شمس لإنشاء وحدة لمناظير جراحة العمود الفقري، والمشاركة في انشاء وتجهيز عدد من المدارس المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير. 

فيما يضم التشكيل الجديد لمجلس الأمناء لمؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة قامات بخبرات متنوعة، برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعضوية الدكتورة رشا راغب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب المهندسة سارة البطوطي عضو المجلس الرئاسي الاستشاري للتنمية المستدامة، يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للتنمية المستدامة، مني ذو الفقار الشريك المؤسس لمكتب ذو الفقار، الدكتور وجيه أمين نائب رئيس مجلس الأمناء، الدكتور محمد عبد العزيز الأمين العام، محمد يحيي أمين الصندوق. 


شهد الاجتماع مناقشة مقترح استراتيجية عمل المؤسسة خلال السنوات المقبلة، والتي تستهدف العمل على دعم جهود الدولة المصرية الرامية لتنمية المجتمع وكذلك بناء الإنسان المصري ،عبر تقديم أوجه دعم مختلفة لمبادرة حياة كريمة من خلال توفير مشروعات لأهالينا في القرى محل تطبيق المبادرة بما يسهم في تغيير واقع حياتهم للأفضل، ووافق المجلس أيضا على السير في إجراءات توفيق أوضاع المؤسسة وفقا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة في يناير 2021. 

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