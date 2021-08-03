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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آيتن عامر عن فيلم بيكا: بحبه جدا

صدى البلد

روجت الفنانة آيتن عامر  لفيلم "بيكا" من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ونشرت آيتن عامر  بوستر الفيلم وعلقت  قائلة: “أنا بحب الفيلم ده”.

 

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وأعلنت قناة روتانا سينما عن عرض فيلم "بيكا" مساء الخميس ٣٠ يوليو  الساعة العاشرة مساء، أول أيام عيد الأضحى المبارك في عرضه الأول على الفضائيات العربية.


يعتبر "بيكا" من أبرز الإصدارات السينمائية العربية الحديثة وتناولت قصّته موضوع  فساد عالم الأبحاث الطبية والقطاع الصحي.


وعن العمل، تحدّث بطله  محمد رجب  في تصريحات صحفية، شارحًا أن الفيلم يتناول عالم الباحثين والعلماء، من خلال شخصية باحث يدعى مصطفى يتوصل لعلاج أحد الأمراض المزمنة، فتحاول إحدى منظمات «مافيا الأدوية» التفاوض معه لشراء هذا البحث فيرفض، مما يعرضه للخطر فيضطر للتخفي ويتنكر فى شخصية شاب فاقد للذاكرة يعيش فى بيئة شعبية حتى يتمكن من الانتهاء من بحثه.


وأوضح رجب أن العمل مأخوذ عن واقعة حقيقية، حيث تعرض والده لجلطة دماغية في الوقت نفسه الذي كان يبحث فيه هوعن فكرة فيلم. 

 

وشرح كيفية عيشه مع والده رحلة العلاج وبقائه إلى جانبه فى أحد المستشفيات الكبرى، حيث اكتشف ألاعيب المستشفيات الخاصة فى استنزاف أموال المرضى.

 

كان آخر أعمال آيتن عامر مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

 

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوتيوبر" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

اطلالة ايتن عامر أعمال ايتن عامر صور أيتن عامر فيلم بيكا

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