العرض الأول .. روتانا سينما تهدي مشاهديها فيلم بيكيا أول أيام عيد الأضحى

أعلنت قناة روتانا سينما عن عرض فيلم "بيكا مساء الخميس ٣٠ يوليو الساعة العاشرة مساء، أول أيام عيد الأضحى المبارك في عرضه الأول على الفضائيات العربية.









يعتبر "بيكا" من أبرز الإصدارات السينمائية العربية الحديثة وتناولت قصّته موضوع فساد عالم الأبحاث الطبية والقطاع الصحي.









وعن العمل ، تحدّث بطله محمد رجب في تصريحات صحفية، شارحًا أن الفيلم يتناول عالم الباحثين والعلماء، من خلال شخصية باحث يدعى مصطفى يتوصل لعلاج أحد الأمراض المزمنة، فتحاول إحدى منظمات «مافيا الأدوية» التفاوض معه لشراء هذا البحث فيرفض، مما يعرضه للخطر فيضطر للتخفي ويتنكر فى شخصية شاب فاقد للذاكرة يعيش فى بيئة شعبية حتى يتمكن من الانتهاء من بحثه.







