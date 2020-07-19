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فن

العرض الأول .. روتانا سينما تهدي مشاهديها فيلم بيكيا أول أيام عيد الأضحى

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
أعلنت قناة روتانا سينما عن عرض فيلم "بيكامساء الخميس ٣٠ يوليو  الساعة العاشرة مساء، أول أيام عيد الأضحى المبارك في عرضه الأول على الفضائيات العربية.


 يعتبر "بيكا" من أبرز الإصدارات السينمائية العربية الحديثة وتناولت قصّته موضوع  فساد عالم الأبحاث الطبية والقطاع الصحي. 


وعن العمل ، تحدّث بطله  محمد رجب  في تصريحات صحفية، شارحًا أن الفيلم يتناول عالم الباحثين والعلماء، من خلال شخصية باحث يدعى مصطفى يتوصل لعلاج أحد الأمراض المزمنة، فتحاول إحدى منظمات «مافيا الأدوية» التفاوض معه لشراء هذا البحث فيرفض، مما يعرضه للخطر فيضطر للتخفي ويتنكر فى شخصية شاب فاقد للذاكرة يعيش فى بيئة شعبية حتى يتمكن من الانتهاء من بحثه.


وأوضح  رجب أن العمل مأخوذ عن واقعة حقيقية، حيث تعرض والده لجلطة دماغية في الوقت نفسه الذي كان يبحث فيه هوعن فكرة فيلم. وشرح رجب عن كيفية عيشه مع والده رحلة العلاج وبقائه إلى جانبه فى أحد المستشفيات الكبرى، حيث اكتشف ألاعيب المستشفيات الخاصة فى استنزاف أموال المرضى.  
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