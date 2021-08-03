بعد يومين من كسر ماسورة مياه.. هبوط أرضي بشارع الهرم بالمريوطية

شهد شارع الهرم بمحافظة الجيزة، ظهر اليوم هبوطا أرضيا بالقرب من كوبرى دائرى المريوطية، نتيجة تسرب مياه.

وعلى الفور دفعت محافظة الجيزة شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالجيزة بفرق الطوارئ لإجراء أعمال الصيانة.

وكانت المنطقة التي وقع فيها الهبوط الأرضي قد شهدت منذ يومين حدث كسر مفاجئ لخط المياه الكائن بطريق المريوطية أمام شارع العروبة بحى الطالبية، وتم إجراء الصيانة وإصلاح الكسر.

وتم الدفع سيارات لشفك المياه والتنسيق مع المرور لمنع توقف الطريق، كما وجه المحافظ رئيس حى الطالبية بالمتابعة الميدانية والوقوف على الأعمال وإزالة أى معوقات لسرعة الانتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء

وناشدت المحافظة، المواطنين الاتصال على الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى 125 وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة على أرقام (114، 35869371، 35869193، 35863004 ،35855722) لتوفير سيارات مياه الشرب أو للتعامل مع البلاغات العاجلة.