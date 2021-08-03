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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجاز تاريخي.. وزير الرياضة يهنىء منتخب اليد بالتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

صدى البلد

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بمناسبة التأهل التاريخي للدور نصف النهائي بمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأوليمبية  طوكيو 2020

واستطاع منتخب اليد التأهل بعد الفوز علي منتخب المانيا  بنتيجة ٣١-٢٦ بعد أداء متميز قدمه منتخب الفراعنة علي مدار شوطي المباراة ليقطع تذكرة التأهل للمربع الذهبي والمنافسة علي ميدالية أوليمبية  حيث سيواجه منتخب فرنسا في مباراة نصف النهائي المقبلة.

وثمن وزير الرياضة علي أداء لاعبي منتخب اليد الذي قدموه حتي الآن في اولمبياد طوكيو ، وقدرتهم علي الفوز في المباريات التي خاضوها  في مختلف مراحل البطولة، متوقعاً   مزيد من الانتصارات لمنتخب اليد وتحقيق ميدالية أوليمبية  تضاف لسجل الانجازات الرياضية .

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته بالتوفيق للاعبي مصر المتنافسين في الألعاب الفردية بدورة الألعاب الأوليمبية، وإسعاد المصريين بالفوز بميداليات أوليمبية ، علي غرار السعادة التي يدخلها منتخب اليد في قلوب المصريين بأدائه ونتائجه المتميزة ليكون من ضمن أبطال العالم في كرة اليد.

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