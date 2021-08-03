عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

9 أطعمة تحميك من متاعب الحر الشديد

الحر الشديد
الحر الشديد

توجد العديد من الأطعمة التى تساعد على الترطيب خلال الحر الشديد وتحمى الإنسان من الجفاف والاجهاد الحراري الذي يتسبب في وفاة العديد من الأشخاص كل عام

يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تلعب دورا فعالا فى حماية الجسم من أضرار الحر الشديد إذا تم تناولها باستمرار وبشكل منتظم في ضوء الكميات الصحية.

ونعرض لكم أهم الأطعمة التى تساعد الجسم فى واجهة الحر الشديد خلال الصيف وذلك وفقا لما جاء في موقع “timesofindia” .

9 نصائح للوقاية من أضرار الشمس فى الحر الشديد

يزداد فى الحر الشديد .. تناول هذه الأطعمة لعلاج الضغط المنخفض


البطيخ
 يساعد البطيخ في تلبية احتياجات الجسم من المياه ويمتلك على خصائص مضادة للأكسدة ، مما يمنح الجسم تأثير تبريد رائع.


الخيار
غني  بالألياف لذلك تناول الخيار في الصيف يساعد في تحسين عملية الهضم وبفضل الكمية الكبيرة من الماء يحافظ على الترطيب


اللبن الرائب
اللبن الرائب من أفضل الأطعمة يعطي تأثيرًا مبردًا للجسم خاصة عند إضافة النعناع إليه أو الفواكه الموسمية .


ماء جوز الهند 
يعد ماء جوز الهند هو أفضل مشروب صيفي ويتوفر هذا المشروب غير المكلف في جميع متاجر الفاكهة تقريبًا وهو محمّل بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى، وله خصائص تبريد تساعدك على مقاومة الحر، وتناول ماء جوز الهند بانتظام يحمي من السرطان.


النعناع
تناول النعناع بأى طريقة مفيد لصحة الجسم حيث يحافظ على درجة حرارة الجسم باردة بل يمنحه تأثيرًا منعشًا فى الحر الشديد 


الخضر الورقية الخضراء
تناول الخضر الورقية الخضراء على مدار العام له فوائد عديدة، وإضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي مفيد لأن الخضر الورقية تحتوي على كمية عالية من المحتوى المائي، وتجنب الإفراط في طهي هذه الخضار لأنها قد تسبب فقدان محتوى الماء فيها.


البصل

 تناوله نيئا قد يكون غير طيبا لذلك اخلطها بالليمون والملح وقم بإعداد السلطات، وهناك طريقة أخرى لتناول البصل وهي إضافته إلى الخضار والكاري ويحتوي البصل الأحمر على مادة الكيرسيتين التي تعتبر من مضادات الحساسية الطبيعية، وتساعد إضافة البصل إلى النظام الغذائي اليومي في الحماية من ضربة الشمس.

 


ماء الليمون
وهو مشروب منعش آخر لفصل الصيف و يوفر كوب من ماء الليمون العديد من الفوائد الصحية ويمكنك الحصول على ماء الجير الحلو ، ويمكن إضافة الملح ، وقليل من مسحوق الكمون لتعزيز نكهته. يحافظ ماء الليمون على البرودة والانتعاش طوال اليوم.


كرفس
يحتوي الكرفس على نسبة 95 في المائة من الماء وبه العناصر الغذائية الأساسية التي تحافظ على النشاط أثناء  الحر كما يحتوي الكرفس على الصوديوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور والزنك.

الحر الحر الشديد الأطعمه الخضر الورقية الصيف البطيخ اخبار صحة

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

فى يومه العالمى.. فوائد البطيخ تفوق الخيال

للنساء بعد الأربعين .. هذه الأطعمة تزيد أعراض سن اليأس

عشان الحر .. فوائد الكنتالوب في الصيف

ترشيحاتنا

حكم حرق أوراق المصحف القديمة .. دار الإفتاء تقدم الحل الأفضل

التعليم وأكاديمية السويدي الفنية تطلقان مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية

شعبة المصدرين تشيد بافتتاح المدينة الصناعية: أمن غذائي لمصر

أول تعليق من إيران على تعرض سفينة لعملية خطف في خليج عمان

لرفع كفاءتها..الزراعة تتابع حصر الأصول العقارية والميكنة الزراعية بالشرقية

لليوم الثانى .. الأحمال الكهربائية تحقق رقما قياسيا لأول مرة منذ سنوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

سعر رغيف العيش الجديد بعد توجيهات السيسي .. (توقعات)

تكريم رغيف الخبز.. أول رد للفلاحين بعد إعلان السيسي نيته لرفع سعره

جادون وشرفاء.. السيسي: "محدش يقول متقربش من رغيف العيش.. لأ هنقرب"

زيادة سعر رغيف العيش .. لماذا اتخذ السيسي القرار الصعب ؟

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

دجاج يزيد الروحانيات.. انسحاب عمرو خالد على الهواء لشعوره بالحرج ..فيديوجراف

كلت علقة سخنة.. محمد هنيدي في أول بث مباشر له

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

اﻟﻤﺰﻳﺪ