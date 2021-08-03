9 أطعمة تحميك من متاعب الحر الشديد

توجد العديد من الأطعمة التى تساعد على الترطيب خلال الحر الشديد وتحمى الإنسان من الجفاف والاجهاد الحراري الذي يتسبب في وفاة العديد من الأشخاص كل عام

يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تلعب دورا فعالا فى حماية الجسم من أضرار الحر الشديد إذا تم تناولها باستمرار وبشكل منتظم في ضوء الكميات الصحية.

ونعرض لكم أهم الأطعمة التى تساعد الجسم فى واجهة الحر الشديد خلال الصيف وذلك وفقا لما جاء في موقع “timesofindia” .



البطيخ

يساعد البطيخ في تلبية احتياجات الجسم من المياه ويمتلك على خصائص مضادة للأكسدة ، مما يمنح الجسم تأثير تبريد رائع.



الخيار

غني بالألياف لذلك تناول الخيار في الصيف يساعد في تحسين عملية الهضم وبفضل الكمية الكبيرة من الماء يحافظ على الترطيب



اللبن الرائب

اللبن الرائب من أفضل الأطعمة يعطي تأثيرًا مبردًا للجسم خاصة عند إضافة النعناع إليه أو الفواكه الموسمية .



ماء جوز الهند

يعد ماء جوز الهند هو أفضل مشروب صيفي ويتوفر هذا المشروب غير المكلف في جميع متاجر الفاكهة تقريبًا وهو محمّل بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى، وله خصائص تبريد تساعدك على مقاومة الحر، وتناول ماء جوز الهند بانتظام يحمي من السرطان.



النعناع

تناول النعناع بأى طريقة مفيد لصحة الجسم حيث يحافظ على درجة حرارة الجسم باردة بل يمنحه تأثيرًا منعشًا فى الحر الشديد



الخضر الورقية الخضراء

تناول الخضر الورقية الخضراء على مدار العام له فوائد عديدة، وإضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي مفيد لأن الخضر الورقية تحتوي على كمية عالية من المحتوى المائي، وتجنب الإفراط في طهي هذه الخضار لأنها قد تسبب فقدان محتوى الماء فيها.



البصل

تناوله نيئا قد يكون غير طيبا لذلك اخلطها بالليمون والملح وقم بإعداد السلطات، وهناك طريقة أخرى لتناول البصل وهي إضافته إلى الخضار والكاري ويحتوي البصل الأحمر على مادة الكيرسيتين التي تعتبر من مضادات الحساسية الطبيعية، وتساعد إضافة البصل إلى النظام الغذائي اليومي في الحماية من ضربة الشمس.



ماء الليمون

وهو مشروب منعش آخر لفصل الصيف و يوفر كوب من ماء الليمون العديد من الفوائد الصحية ويمكنك الحصول على ماء الجير الحلو ، ويمكن إضافة الملح ، وقليل من مسحوق الكمون لتعزيز نكهته. يحافظ ماء الليمون على البرودة والانتعاش طوال اليوم.



كرفس

يحتوي الكرفس على نسبة 95 في المائة من الماء وبه العناصر الغذائية الأساسية التي تحافظ على النشاط أثناء الحر كما يحتوي الكرفس على الصوديوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور والزنك.