للتغلب على الحر الشديد.. نصائح للمواطن في الشارع

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة؛ مما يجعل البعض يبحثون عن طرق التغلب على الحر الشديد، خاصة عند الاضطرار للخروج من المنزل.

ورغم الحر الشديد؛ يضطر البعض للخروج من المنزل، لأداء العمل، أو للقيام بمهمة ضرورية، فيكف يمكنهم الوقاية من أضرار هذا الطقس الشديد الحرارة؟.

نعرض لكم طرق الوقاية من أضرار الحر الشديد، إذا كنت مضطرا للخروج من المنزل في هذا التوقيت، وفقا لما جاء فى موقع “medicinenet”.



تذكر أن تحافظ على مستوى مناسب من الترطيب؛ مما يعني أنك ستحتاج إلى استهلاك المزيد من الماء والسوائل الطبيعية أكثر مما تفعل عادة عندما يكون الجو حارًا.

حاول زيارة المباني العامة التي تستخدم مكيفات الهواء خلال ساعات النهار الأكثر سخونة؛ إذا أصبحت الحرارة لا تطاق، ويمكن أن تكون المكتبات ومراكز التسوق ودور السينما أماكن جيدة للاسترخاء.

فى أوقات الحر الشديد؛ احرص على تناول الأطعمة الطازجة التي لا تتطلب استخدام الفرن أو الموقد للتحضير.

العطش هو أول علامة للجفاف؛ فيجب أن تشرب كميات كافية من السوائل قبل أن تشعر بالعطش للوقاية من الجفاف فى الحر الشديد .

تجنب المشروبات الكحولية والكافيين، لأن هاتين المادتين يمكن أن تعمل كمدرات للبول وتعزز الجفاف.



لا تأكل وجبات كبيرة غنية بالبروتين؛ لأنها يمكن أن تزيد من حرارة التمثيل الغذائي وتدفئ الجسم.

يجب أن تكون قادرا على التعرف على أعراض الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وحالات الطوارئ الحقيقية المتعلقة بارتفاع الحرارة، مثل “التشنجات الحرارية، طفح الحرارة، الإنهاك الحراري، ضربة الشمس”، واتصل بالإسعاف، وحاول تبريد جسمك إلى أن تصل المساعدة لك.