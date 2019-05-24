في أوقات الحر الشديد.. 9 أخطاء نرتكبها في الصيام تصيب بالإجهاد

قال الدكتور محمد ناصر سعيد خبير التغذية، يتطلب جسم الإنسان خلال فترة الصيام عناية خاصة فى أوقات الحر الشديد حيث يزداد الاحتياج للماء والفيتامينات والعناصر الغذائية ويشعر الصائم بالجفاف الشديد والإرهاق والتعب.



وأضاف "ناصر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التغذية تلعب دورا كبيرا جدا فى صحة الإنسان خلال صيام شهر رمضان لكن مع الأسف هناك بعض الأخطاء التى نقع فيها تزيد من شعورنا بالحر والعطش خلال ساعات الصيام، أبرزها:

- تناول المشروبات شديدة البرودة لأنها تجهد المعدة والشعور بالارتواء معها يكن مؤقتا.

- الإكثار من تناول المياه فى السحور اعتقادا أنها تروى الجسم لكن للأسف يحدث العكس.

- عدم تناول المشروبات الدافئة على مائدة الإفطار فهى تريح المعدة وتحسن كفاءة الجسم وتقضى على الشعور بالعطش.

- الإكثار من الحلويات والأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السكر.

- تناول المشروبات الغازية لأنها تطرد كميات كبيرة من المياه من الجسم.

- الإكثار من المخللات وإهمال طبق السلطة الخضراء.

- إهمال تناول الفاكهة الطازجة والخضراوات فهى من أغنى المواد الطبيعية المفيدة لصحة الجسم.

- تناول السحور الساعة 12 أو 1 فكلما تم تأخيره كلما كان أفضل حتى وان كان مكون من بعض اللقيمات القليلة.

- الابتعاد عن الشاي لأنه مدر للبول لكن مالا يعلمه كثيرون ان هذا لا يحدث الا فى الكميات الكبيرة فقط وان له فوائد كثيرة جدا للجسم.

