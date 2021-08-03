عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق 2021..

التعليم العالي: قبول 10% من طلاب الدبلومات الفنية في هذه الكليات

طاب الدبلومات الفنية
طاب الدبلومات الفنية

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، أنه تم تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالى الأعداد المقرر قبولها بالكليات من حملة الثانوية العامة.

 

وأضاف المصدر، أنه يستثنى من ذلك كليات التكنولوجيا والتعليم باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها ، وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية ( نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية ) ودبلوم المعاهد الفنية ( نظام الثانوية + سنتان ) والثلث الباقي يكون الطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات ، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

 

وأوضح أنه سيتم السماح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم  الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية.

 

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم السماح للطلاب خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية بمجموع 75% على الأقل في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض بالجامعات الحكومية.

 

وتابع "سيتم العمل على أساس قواعد التوزيع الإقليمي مع مراعاة باقي الشروط للتمريض بالجامعات الحكومية على أساس قواعد التوزيع الإقليمي مع مراعاة باقي الشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض".

 

وأكد أنه سيتم السماح للطلاب الحالصين على الشهادت الثانوية الفنية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار - زراعي - موسيقي) بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية.

 

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن قواعد اختبارات القدرات للكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الشهادات الفنية، وفقا للنظام المعمول به في قواعد التنسيق وهو ما سيحدده مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

 

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن قواعد التنسيق لطلاب الشهادات الفنية بالجامعات بالعام الجديد 2021 – 2022، والتي ستسير وفق قواعد العام الماضي دون تغيير، بحيث يتم استثناء 50 طالبًا من الأوائل من التوزيع الجغرافي للتنسيق أسوة بطلاب الثانوية العامة الذين سيتم استثناء 500 طالب من كل شعبة من التوزيع الجغرافي أيضا.

 

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 

 

  • كليات التربية.

 

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس.

 

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

 

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان.

 

- المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان.

 

- المعهد العالي للهندسة كفر الشيخ.

 

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

 

- المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.

 

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا محافظة الأقصر.

 

- المعهد العالي للهندسة 15 مايو.

 

- معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا.

 

- معهد الأهرامات للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

 

- المعهد العالي للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

 

- المعهد العالي للهندسة الحديثة بالمرج.

 

- كلية التعليم الصناعي والتكنولوجيا سوهاج.

 

- معهد القناة العالي بالسويس.

 

- معاهد السياحة والفنادق.

 

- كليات السياحة والفنادق.

 

- كليات الهندسة.

 

- كليات الاقتصاد المنزلي.

 

- معهد الوادي للهندسة بالقليوبية.

 

- المعهد العالي للهندسة بالمنوفية.

 

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية الشرقية.

 

- الأكاديميه الحديثة في المعادي للهندسة.

 

- كليات الفنون الجميلة.

 

- كليات الفنون التطبيقية.

 

- كليات التربية الفنية.

 

- كليات الآثار.

 

- كليات الزراعة.

 

- كليات التجارة.

 

- المعاهد الفنية التجارية.

 

- كليات الحقوق.

الثانوية العامة التعليم العالي وزارة التعليم العالى جامعة حلوان العاشر من رمضان

ترشيحاتنا

سي إن إن: 3 انفجار ضخمة تهز العاصمة الأفغانية

حكم حرق أوراق المصحف القديمة .. دار الإفتاء تقدم الحل الأفضل

التعليم وأكاديمية السويدي الفنية تطلقان مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية

شعبة المصدرين تشيد بافتتاح المدينة الصناعية: أمن غذائي لمصر

أول تعليق من إيران على تعرض سفينة لعملية خطف في خليج عمان

لرفع كفاءتها..الزراعة تتابع حصر الأصول العقارية والميكنة الزراعية بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

سعر رغيف العيش الجديد بعد توجيهات السيسي .. (توقعات)

تكريم رغيف الخبز.. أول رد للفلاحين بعد إعلان السيسي نيته لرفع سعره

جادون وشرفاء.. السيسي: "محدش يقول متقربش من رغيف العيش.. لأ هنقرب"

زيادة سعر رغيف العيش .. لماذا اتخذ السيسي القرار الصعب ؟

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

دجاج يزيد الروحانيات.. انسحاب عمرو خالد على الهواء لشعوره بالحرج ..فيديوجراف

كلت علقة سخنة.. محمد هنيدي في أول بث مباشر له

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

اﻟﻤﺰﻳﺪ