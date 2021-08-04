خالد فودة يستعرض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 /2022 بجنوب سيناء|صور

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أمس الثلاثاء، مؤتمر المتابعة الدوري ، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء ايمن الشريف سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات، ومديري إدارات الديوان العام.

وذلك لاستعراض ومناقشة الموقف لجميع المشروعات الجارية علي أرض المحافظة، وعرض المشروعات التي سيتم افتتاحها في ذكري نصر أكتوبر المجيد.

وتابع المحافظ خلال الاجتماع موقف توصيل المرافق لمشروع ابني بيتك بطور سيناء، موقف تنفيذ 25 كشك حضاري بطور سيناء و موقف طريق مسجد الروضة بطور سيناء ووجه المحافظ بالبدء في أعمال الطرق واللاند سكيب ودهان العمارات المواجهة للمسجد قبل افتتاحه ضمن احتفالات المحافظة بذكرى نصر اكتوبر،موقف ساحة انتظار السوق الحضاري بطور سيناء.



كما تابع المحافظ موقف تطوير الدور العلوي بالحماية المدنية بطور سيناء،موقف مجزر الدواجن بطور سيناء حيث تم طرحه للاستغلال والتشغيل والحفاظ علي مكوناته، موقف مركز تجميع الألبان بمديرية الزراعة بالمحافظة، وتم تركيب معدات المصنع موقف طرح مزارع الدجاج البياض وتم إعداد كراسة الشروط استعداداً لطرحها للاستغلال.

كما تم عرض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022 ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للطرح وتسليم المواقع للأعمال التي سيتم تنفيذها من اعتمادات الخطة الاستثمارية.

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فودة في الاجتماع

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