نائل نصار زوج ابنة بيل جيتس يتألق بعلم مصر في أولمبياد طوكيو

أصبح الفارس المصرى نائل نصار حديث العالم حاليا بعد أرقامه المميزة التى حققها فى دورة الألعاب الاوليمبية المقامة حاليا فى طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو الى 8 أغسطس الجارى.

ونجح الفارس المصري نائل نصار زوج ابنه الملياردير الأميركي بيل جيتس فى التأهل الى نهائى منافسات قفز الحواجز الفردى بدون أى اخطاء.

وكان نائل نصار قد قرر اللعب باسم مصر وألوان علم مصر فى كافة البطولات التى يشارك متمسكا باللعب باسم مصر رغم كونه زوج ابنه الملياردير الأمريكى بيل جيتس ويعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية .



وتلقى الفارس البطل نائل نصار اشادة العالم أجمع بعد أرقام المميزة فى دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو خلال منافسات اليوم وتأهله الى نهائى منافسات قفز الحواجز الفردى بدون أى اخطاء برفقه زميله محمد طاهر .

كما نال الفارس نائل نصار اشادة كل متابعى لعبة الفروسية والجماهير المصرية خاصة بعد تمسكه باللعب بالوان علم مصر خاصة أنه من أبوين مصريين لكنه يعيش في الولايات المتحدة ويحمل جنسيتها .

وكان نائل نصار زوج المستقبل لابنه الملياردير الأميركي بيل جيتس , قد قرر المشاركة في دورة ألعاب طوكيو الأوليمبية تحت العلم المصري وبجواز سفره المصري .وهو الامر الذى نال اعجاب كل المصريين بالموقف الوطنى للفارس العملاق بعد قراره الرائع الذى حمل كل معاني الانتماء الحقيقي والحب لمصر التي تستحق خاصة ان نائل نصار رجل أعمال ناجح جدا ولا ينتظر من اللجنة الأوليمبية المصرية أي جزاء ولا شكورا وبالفعل استحق الحب والتقدير من كل المصريين و التحية من الشعب المصري .

وكان بيل جيتس قد نشر على صفحته على انستجرام تمنياته بالفوز لزوج ابنته .

وخرج نائل نصار فى منافسات اليوم بجولة نظيفة بلا أخطاء .

وتضم قائمة المنتخب المصري للفروسية المشاركة في طوكيو كلا من من نايل نصار– عبد القادر سعيد – محمد طاهر زيادة – محمد طلعت.

وتأهل المنتخب المصري للفروسية إلى أولمبياد طوكيو بفريق كامل بعد غياب 60 عاما وذلك بعد التتويج ببطولة الأمم للفروسية والتي أقيمت في مدينة الرباط المغربية أكتوبر 2019 وضم المنتخب وقتها الفرسان سامح الدهان وعبد القادر سعيد ونائل نصار ومحمد طاهر زيادة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها فى الألعاب الأولمبية وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.