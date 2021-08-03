تامر أمين : أبطالنا بكرة اليد المصرية عملوا سيمفونية رائعة أمام ألمانيا..فيديو

قال الإعلامي تامر أمين إن أبطالنا في كرة اليد المصرية رفعوا رأسنا عاليا وسجلوا أساميهم في التاريخ بأحرف من ذهب ، للتأهل للمرة الأولى للدول قبل النهائي في تاريخ الأولمبياد.

وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج “أخر النهار” عبر فضائية “النهار”، أنه لأول مرة في التاريخ تنافس لعبة جماعية عربية على ميدالية في الأولمبياد .

وتابع مقدم برنامج آخر النهار “ أن أبطالنا عملوا سيمفونية ولا أروع وأرجل أمام المنتخب الألماني القوي”.

وأشار أمين إلى أن “المنتخب المصري لكرة اليد قدم مباراة تدرس ولا يوجد أخطاء”.

تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 31- 26 في أولمبياد طوكيو 2020.

وضرب منتخب مصر موعدا مع فرنسا، في الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، بعد الفوز على ألمانيا .

موعد مباراة مصر وفرنسا في الدور نصف النهائي:



تقام مباراة مصر ضد فرنسا، بعد غد، الخميس، في تمام العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.