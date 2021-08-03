عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

700 سائح..البحر الأحمر تستقبل أول رحلة كروز سياحية قادمة من السعودية غدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يستقبل ميناء سفاجا غد الأربعاء أول رحلات لعبارات سياحية كروز قادمة من السعودية مباشرة حيث يصل الميناء العبارة (msc بليسما)وعلى متنها 700 سائح سعودي الجنسية حيث تعد تلك الرحلات لأول مره تنظم من المملكة العربية السعودية الى السواحل المصرية مباشرة.

 

وقال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن تلك الرحلات على السفن السياحية الكروز لأول مره تنظم قادمة من السعودية الأمر الذى يساعد فى دعم وتنشيط شكل جديد من السياحة الخليجية القادمة لمحافظة البحر الاحمر وجذب السائح العربى بنمط سياحى مختلف .

 

وأشار محافظ البحر الاحمر أن السفينة ستصل الى ميناء سفاجا وتم عمل برنامج سياحى كامل للسياح السعوديين القادمين على متن السفينة وتنظيم رحلة اليوم الواحد لهم لزيارة الأقصر بجانب برنامج وزيارات مختلفة ورحلات بحرية لجزر البحر الأحمر بجانب رحلات السفارى الجبل والمزارات السياحة المختلفة بالغردقة خلال فترة تواجدهم على متن السفينة سواء بميناء الغردقة أو ميناء سفاجا.

 

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن نوعية السائح القادم فى رحلات الكروز من الطبقات ذات المستوى الاقتصادي العالى وسيكون فى برنامجه السيايحى زيارت وتسوق بشكل يومى مما يساعد فى احداث رواج لحركة البيع والشراء بالمناطق السياحية بجانب .

 

وأضاف حنفي أن استهداف نوعيات سياحية ذات مستوى اقتصادي مرتفع له انعكاس كبير على السياحية وتحقيق أهداف اقتصادية كبيرة بالكيف وليس الكم مما يكون له مردود أيضا قوى على الموارد السياحية والبيئية والبحرية ويخفف الضغط عليها ويحقق أيضا الهدف المنشود فى دخل اقتصادي عالى .

 

وتابع محافظ البحر الأحمر أن تم تطعيم جميع العاملين فى المجال السياحي  باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تطعيم كافة الفئات من المتعاملين مع السياح ( العاملين فى البازارات السياحية - سائقى التاكسى -... إلخ)، معلناً عن تطعيم أكثر من 50 ألف من العاملين فى القطاع السياحى بالبحر الأحمر بخلاف المتعاملين مع السياح والمواطنين العاديين الامر الذى ينعكس على الحركة السياحية بشكل كبير .

 

وأشار المحافظ إلى قيام المحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لاتخاذ اللازم نحو تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ثقته التامة فى وعى مواطنى المحافظة فى تطبيق تلك الإجراءات لحرصهم الكامل على عودة السياحة بكامل طاقتها من مختلف دول العالم لأنها مصدر رزقهم، ولعلمهم التام بأهمية الحفاظ على سلامتهم وسلامة السائحين الوافدين إلى مدن محافظة البحر الأحمر.

البحر الأحمر رحلة كروز ميناء سفاجا البحري ميناء سفاجا اخبار البحر الاحمر محافظ البحر الأحمر اخبار المحافظات اخبار محافظة البحر الأحمر عبارات سياحية المملكة العربية السعودية

موضوعات متعلقة

محافظ البحر الأحمر يهنئ مدير الأمن الجديد بتولي مهام منصبه

شهادات للحاصلين على لقاحات كورونا في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

أحمد موسى: الرئيس السيسي لما بياخد قرارات صعبة تكون لمصلحة مصر

زمان كنت باخد رغيف جبنة.. أحمد موسى: نظام حديث لتغذية طلاب المدارس

قفزة ثقافية في السعودية .. تفاصيل

عقوبة إفشاء الأسرار الزوجية وسر العمل.. دار الإفتاء ترد

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

المدينة الغذائية بها أعلى معايير الجودة.. أحمد موسى: مصر مش هتقفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

أول رد برلماني بشأن رفع سعر رغيف الخبز

سعر رغيف العيش الجديد بعد توجيهات السيسي .. (توقعات)

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

تكريم رغيف الخبز.. أول رد للفلاحين بعد إعلان السيسي نيته لرفع سعره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

فيديوجراف.. سعر الرغيف وصحة المواطنين في بؤرة اهتمام الرئيس السيسي

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

دجاج يزيد الروحانيات.. انسحاب عمرو خالد على الهواء لشعوره بالحرج ..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

اﻟﻤﺰﻳﺪ