700 سائح..البحر الأحمر تستقبل أول رحلة كروز سياحية قادمة من السعودية غدا

يستقبل ميناء سفاجا غد الأربعاء أول رحلات لعبارات سياحية كروز قادمة من السعودية مباشرة حيث يصل الميناء العبارة (msc بليسما)وعلى متنها 700 سائح سعودي الجنسية حيث تعد تلك الرحلات لأول مره تنظم من المملكة العربية السعودية الى السواحل المصرية مباشرة.

وقال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن تلك الرحلات على السفن السياحية الكروز لأول مره تنظم قادمة من السعودية الأمر الذى يساعد فى دعم وتنشيط شكل جديد من السياحة الخليجية القادمة لمحافظة البحر الاحمر وجذب السائح العربى بنمط سياحى مختلف .

وأشار محافظ البحر الاحمر أن السفينة ستصل الى ميناء سفاجا وتم عمل برنامج سياحى كامل للسياح السعوديين القادمين على متن السفينة وتنظيم رحلة اليوم الواحد لهم لزيارة الأقصر بجانب برنامج وزيارات مختلفة ورحلات بحرية لجزر البحر الأحمر بجانب رحلات السفارى الجبل والمزارات السياحة المختلفة بالغردقة خلال فترة تواجدهم على متن السفينة سواء بميناء الغردقة أو ميناء سفاجا.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن نوعية السائح القادم فى رحلات الكروز من الطبقات ذات المستوى الاقتصادي العالى وسيكون فى برنامجه السيايحى زيارت وتسوق بشكل يومى مما يساعد فى احداث رواج لحركة البيع والشراء بالمناطق السياحية بجانب .

وأضاف حنفي أن استهداف نوعيات سياحية ذات مستوى اقتصادي مرتفع له انعكاس كبير على السياحية وتحقيق أهداف اقتصادية كبيرة بالكيف وليس الكم مما يكون له مردود أيضا قوى على الموارد السياحية والبيئية والبحرية ويخفف الضغط عليها ويحقق أيضا الهدف المنشود فى دخل اقتصادي عالى .

وتابع محافظ البحر الأحمر أن تم تطعيم جميع العاملين فى المجال السياحي باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تطعيم كافة الفئات من المتعاملين مع السياح ( العاملين فى البازارات السياحية - سائقى التاكسى -... إلخ)، معلناً عن تطعيم أكثر من 50 ألف من العاملين فى القطاع السياحى بالبحر الأحمر بخلاف المتعاملين مع السياح والمواطنين العاديين الامر الذى ينعكس على الحركة السياحية بشكل كبير .

وأشار المحافظ إلى قيام المحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لاتخاذ اللازم نحو تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ثقته التامة فى وعى مواطنى المحافظة فى تطبيق تلك الإجراءات لحرصهم الكامل على عودة السياحة بكامل طاقتها من مختلف دول العالم لأنها مصدر رزقهم، ولعلمهم التام بأهمية الحفاظ على سلامتهم وسلامة السائحين الوافدين إلى مدن محافظة البحر الأحمر.