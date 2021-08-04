مركز التوظيف بجامعة عين شمس ينظم محاضرة تعريفية بورشتين لكلية الأداب.. اليوم

ينظم مركز التوظيف بـ جامعة عين شمس محاضرة تعريفية اليوم الأربعاء، ما بين الساعة 12– 2 ظهرا، في قاعة 120 بكلية الأداب بالجامعة، تمهيدا لتقديم ورشتي عمل كالآتي:



أولا: برنامج مهارات التوظيف.. والذي يساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم لتلبية متطلبات سوق العمل.

وسيقوم هذا البرنامج بتعريف الطلاب بالمهارات الأساسية للقبول في الوظائف من خلال رحلة من 5 خطوات:



1. اكتشاف القيم الشخصية التي تؤثر على سلوكيات الشخص

2. كيفية التواصل الفعال في مكان العمل

3. كيفية تقديم نفسي وأفكاري بشكل محترف

4. كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات والبحث عن وظائف

5. العمل الجماعي



وتبلغ مدة البرنامج 5 أيام من الأحد إلى الخميس 8 – 12 أغسطس من الساعة 10 صباحا – 4 مساءا

رابط التسجيل

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJNvE-xTDDpkyGqN4OiZJyb5FYq1WyXsp2nBxozP4Cwr75Ng/viewform



ثانيا: برنامج الإرشاد المهني.. في الوقت الحاضر نعيش في حياة مليئة بالتحديات حيث أصبح اختيار المهنة المناسبة صراعًا ، محيرًا بين الرضا والنجاح ، وعدم معرفة من أين نبدأ؛ لذا سيساعد برنامج الثلاثة أيام على معرفة الخطوات الأساسية لكيفية بدء عملية اتخاذ القرار الوظيفي بالكامل ، مع اكتساب الأفكار والوعي بالعوامل التي تؤثر على هذا القرار.



مدة البرنامج 3 أيام من الأحد إلى الثلاثاء 8– 10 أغسطس من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء.

وهذا رابط التسجيل



ويمكن التسجيل في واحد فقط من البرنامجين، وجميع المحاضرات والورش التي يقدمها مركز التوظيف، مجانية لطلبة وخريجي الجامعة، شرط الالتزام بالحضور، كما يتسلم المشاركون شهادات حضور رقمية بعد إتمامهم البرنامج.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، وبالتنسيق مع الدكتورة رشا الديدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قسم علم النفس بها .