تعرف على أكثر العلامات التجارية مبيعا لسيارتها الملاكي في مصر

أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك عن أكثر السيارات الملاكي مبيعاً في مصر خلال النصف الأول من العام 2021 ، والذى شهد تطور لمبيعات السيارات الملاكي مقارنة بعام 2020 وتصدر هيونداي و MG و نيسان فى المبيعات .

وقال تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك أن مبيعات السيارات الملاكي ارتفع الى 101.046 ألف سيارة في النصف الأول من 2021 مقارنة بعدد 62.171 ألف سيارة في نفس الفترة من 2020 بزيادة تصل الي أكثر من 60%.

وأوضح تقرير الأميك، ان أكثر شركات الملاكي مبيعاَ في مصر خلال الـ 6 شهور الأولى من عام 2021 .

1- شركة هيونداي بعدد سيارات بلغ 13.007 سيارة

2- شركةMG بعدد سيارات بلغ 12.500 ألف سيارة

3- شركة نيسان بعدد سيارات بلغ 11.700 ألف سيارة

4- شركة تويوتا بعدد سيارات بلغ 9400 سيارة

5- شركة كيا بعدد سيارات بلغ 7700 سيارة

6- شركة فيات بعدد سيارات بلغ 6300 سيارة

7- شركة شيري بعدد سيارات بلغ 6.282 سيارة

8- شركة بيجو بعدد سيارات بلغ 6023 سيارة

9- شركة سوزوكي بعدد سيارات بلغ 5652 سيارة

10- شركة شيفروليه بعدد سيارات بلغ 5010 سيارة

11- شركةBYD بعدد سيارات بلغ 3192 سيارة

12 - شركة سيتروين بعدد سيارات بلغ 3040 سيارة

13 - شركة رينو بعدد سيارات بلغ 2700 سيارة.