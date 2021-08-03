عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أكثر العلامات التجارية مبيعا لسيارتها الملاكي في مصر

سيارات
سيارات

أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك عن أكثر السيارات الملاكي مبيعاً في مصر خلال النصف الأول من العام 2021 ، والذى شهد تطور لمبيعات السيارات الملاكي مقارنة بعام 2020 وتصدر هيونداي و MG و نيسان فى المبيعات .

 

وقال تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك أن مبيعات السيارات الملاكي ارتفع الى 101.046 ألف سيارة في النصف الأول من 2021 مقارنة بعدد 62.171 ألف سيارة في نفس الفترة من 2020 بزيادة تصل الي أكثر من 60%. 

 

وأوضح تقرير الأميك، ان أكثر شركات الملاكي مبيعاَ في مصر خلال الـ 6 شهور الأولى من عام 2021 .

 

1- شركة هيونداي بعدد سيارات بلغ 13.007 سيارة

 

2- شركةMG  بعدد سيارات بلغ 12.500 ألف سيارة

 

3- شركة نيسان بعدد سيارات بلغ 11.700 ألف سيارة

 

4- شركة تويوتا بعدد سيارات بلغ 9400 سيارة

 

5- شركة كيا بعدد سيارات بلغ 7700 سيارة

 

6- شركة فيات بعدد سيارات بلغ 6300 سيارة

 

7- شركة شيري بعدد سيارات بلغ 6.282 سيارة

 

8- شركة بيجو بعدد سيارات بلغ 6023 سيارة

 

9- شركة سوزوكي بعدد سيارات بلغ 5652 سيارة

 

10- شركة شيفروليه بعدد سيارات بلغ 5010 سيارة

 

11- شركةBYD  بعدد سيارات بلغ 3192  سيارة

 

12 - شركة سيتروين بعدد سيارات بلغ 3040 سيارة

 

13 - شركة رينو بعدد سيارات بلغ 2700 سيارة. 

سوق السيارات المصرى سوق السيارات السيارات الأميك هيونداي نيسان

موضوعات متعلقة

11 معلومة عن أول سيارة تصل إلى سطح القمر

أخبار السيارات |عندما كرمت السينما سيارة بيجو الشهيرة 504.. سعر هيونداي فيرنا موديل 2010.. أسطول سيارات فولكس فاجن 2021 في الإمارات

زيادة في أسعار هيونداي i20 موديل 2022 الجديدة ..تفاصيل

فقط في كوكب اليابان.. السيارة العجيبة ذاتية القيادة.. تصل عام 2030

5 سيارات خارقة تسير في شوارع الإمارات

أخبار السيارات| رابطة التجار: إخطارات الإخلاء للمعارض أمر روتيني .. مزاد جديد لـ سيارات الحوادث.. أرخص 5 سيارات SUV 

لاند روفر تطلق الإصدار الجديد من تروفي 2022

شاهد... بي إم دبليو تطلق طرازين جديدين من الدراجة النارية R18

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي: الرئيس عمل على انشاء حياة كريمة للمواطن وتوفير السلع بأسعار مخفضة

رئيس الجزائر يقيل مسئولاً أمنياً كبيراً

القومي للسكان: هناك ارتباط بين الزيادة السكانية والمشاكل الصحية للأطفال|فيديو

اعتقالات ومجازر جماعية.. مليشيات أبي أحمد تلقي جثث أهالي تيجراي في النهر

بايدن يطالب حاكم نيويورك بالاستقالة من منصبه بعد ارتكابه جرائم تحرش

نائب محافظ القاهرة: إزالة 1250 عقارا ونقل 4050 أسرة من عزبة أبو قرن العشوائية..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

نقيب الفلاحين: نستورد سنويا نحو 12 مليون طن من الأقماح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ