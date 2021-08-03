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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة عين شمس تنظم قافلة مجتمعية بحي العجوزة

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

 

 

نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس قافلة مجتمعية بحى العجوزة بمحافظة الجيزة تحت رعاية  الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،  الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  الدكتور خالد قدرى عميد الكلية ، و  الدكتور عاشور أحمد عمرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، وبإشراف وحضور  الدكتورة جيهان رجب  التسويق ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وبحضور  هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة ، واللواء ياسر مدين رئيس حى العجوزة ،ودكتور اسلام محمد السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس،  والدكتورة حنان حسين ، والمعيد أحمد محمد نائب مدير وحدة دعم المشروع القومى لمحو الأمية بالكلية،  كما حضر العديد من طلاب الكلية والجهاز الادارى ،ودعم القافلة بنك الكساء المصرى ، وحى العجوزة ، ومركز شباب ميت عقبة.

 

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وصرحت دكتورة جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة جاءت فى اطار جهود الدولة والسعى نحو تحقيق هدف القضاء على الأمية والذى يعد أحد المحاور الهامة التى تقوم عليها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، وان لم يعد وجود مصطلح الأمية أمرا محبذا الآن لأنه يشكل أحد المعوقات الرئيسية أمام عملية التنميةوخاصة مانعيشه الآن فى ظل التحول الرقمى وعصر التكنولوجيا الذى يتسم بتطوراته السريعة المتلاحقة ، وان الشباب هم الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدول لما يمتلكونه من معرفة وعقول تشع بالأفكار والرؤى التي تسهم في تحقيق التنمية، وفي ضوء الخطوات الجادة والبناءة التي قامت بها جامعة عين شمس تفعيلا للمشروع القومي لمحو الأمية.

جامعة عين شمس كلية التجارة جامعة عين شمس كلية التجارة جامعة عين شمس قافلة مجتمعية بحى العجوزة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس

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