صندوق اتحاد اليد: دعم الدولة سبب الوصول لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

أكد الكابتن نبيل خشبة، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، أن فوز منتخب مصر لكرة اليد وتأهله إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، كان متوقعًا، قائلًا: "عندنا ثقة في منتخبنا وبتوفيق ربنا قدرنا نحقق ما كنا نتمناه".



وأضاف "نبيل خشبة، " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء: "بتشرف بعضويتي للاتحاد المصري لكرة اليد منذ عام 2017"، موضحًا: "من ساعة ما جينا وأحنا بنخطط ولدينا استراتيجية موضوعة ازاي نقدر نرتب أوراقنا واستعدنا كل بطولات أفريقيا للناشئين والشباب والكبار والبنات لكرة اليد".



وتابع الكابتن نبيل خشبة، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، : "أخدنا أول بطولة العالم للناشئين وثالث عالم للشباب وثامن عالم في 2019 بالدنمارك وسابع عالم في عام 2021"، موضحًا: "استخدمنا مدرب أسباني للمنتخب الأول، وعمل معنا حتى 2019 ثم ذهب للعمل في المجر، واستقدمنا المدرب باروندو الحاصل على أفضل مدرب في أوروبا عام 2019 وأعطينا له كل الصلاحيات والثقة الكاملة في أنه يشتغل ".

وأكد أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد: "الوزارة والدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة كانت داعم رئيسي لنا في مخططنا وأحنا اختارنا الجهاز الفني والمدير الفني والوزارة دعمت وبتساعدنا في كل تكاليف المدرب الأجنبي والإدارة الفنية"، موضحًا أن باروندو مدرب منتخب مصر لكرة اليد، وضع برنامج إعداد وترتب عليه فوز المنتخب ببطولة أفريقيا في تونس وهي ما أهلتنا لأولمبياد طوكيو وأكملنا برنامج الإعداد حتى يوليو من العام الماضي.



وأردف الكابتن نبيل خشبة، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، انه: "ظروف جائحة كورونا جعلتنا نستبدل المعسكرات الخارجية بمعسكرات داخلية في المركز الأوليمبي وكنا في الغردقة والإسكندرية وكنا نضع برنامج المنتخب في البداية قبل وضع جدول مسابقات الدوري المصري والأولوية كانت للمنتخب"، مؤكدًا :"تمكنا من عمل معسكرات خارجية، وكان لهم الأولوية في كل ترتيبات الاتحاد"