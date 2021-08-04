نكشف حقيقة فسخ تعاقد علي غزال مع نادي سموحة

كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة حقيقة فسخ علي غزال لاعب وسط نادي سموحة، تعاقده مع الموج الأزرق خلال الساعات الماضية.

وأكد المهندس محمد فرج عامر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن كل الأخبار المتداولة حول فسخ علي غزال تعاقده مع نادي سموحة؛ غير صحيحة .

وتابع المهندس محمد فرج عامر :" علي غزال مستمر في سموحة، ولم يفسخ تعاقده والهدف من تلك الأخبار التأثير على الفريق قبل استئناف الدوري من جديد".

وأوضح المهندس محمد فرج عامر أن أحمد سامي المدير الفني للفريق تربطه علاقة جيدة مع كافة اللاعبين دون وجود أي خلافات ".

وفي سياق آخر خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته اليومية مساء اليوم على ملعب النادي استعدادا لمواجهة إنبي يوم الإثنين المقبل يوم 9 أغسطس ضمن منافسات الدوري المصري .

وخاض لاعبي سموحة تدريبات بدنية وفنية وسط حالة معنوية عالية وإصرار من اللاعبين علي تحقيق الفوز والعودة للمربع الذهبي

وقرر أحمد سامي منح اللاعبين راحة 24 ساعة اليوم على أن يعود الفريق للتدريبات غدًا السابعة مساءً.

ويستعد سموحة لمباراة انبي المقرر لها الاثنين 9 أغسطس السابعة مساء علي ملعب بتروسبورت.

وفي سياق سابق أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن استقدام بعض اللاعبين الأجانب بداية من الموسم المقبل.



وأكد سامي أنه قد يلجأ الي استقدام بعض اللاعبين الأجانب بسبب مغالاة الأندية المصرية في أسعار اللاعبين.



وأوضح أنه يهدف إلى تدعيم صفوف الفريق في جميع المراكز للمنافسة علي كافة البطولات.



ورفض أحمد سامى خوض أى مباراة ودية خلال الفترة الماضية من اجل المحافظة على اللاعبين قبل عودة عجلات الدورى فى الدوران من جديد خصوصا وان هناك نقصا فى القائمة والتى يتواجد بها 22 لاعباً فقط بجانب بعض الناشئين.

وطالب مدرب سموحة من لاعبيه فى خط الوسط محمود حليمو ومحمد كناريا وأحمد حمص وعلى غزال استعادة روح اللعب الجماعى والتركيز فى التمرير خاصة انه يعول كثيرا على هذا الرباعى فى تكوين حائط صد امام المنافسين.

ويتطلع سامى ومعاونوه لوضع خطة لإيقاف مفاتيح لعب انبى خاصة وأنه يعتمد على الأداء الجماعى لفريقه منذ بداية المسابقة ونجح فى فرض أسلوبه على اغلب مواجهاته فى الدورى.

ويعكف أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، على دراسة، فريق بيراميدز فنيا، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، فى بطولة كأس مصر، والتى ستقام يوم 4 أغسطس المقبل.

الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ويمتلك سموحه فى رصيده 40 نقطة احتل بها المركز السادس بفارق 3 نقاط عن المركز الثالث.

على جانب آخر وضع أحمد سامى عينه على عدد من لاعبى الدورى تمهيدا للتعاقد معهم فى موسم الإنتقالات الصيفية القادمة لدعم الفريق فى الموسم الجديد، خاصة بعد العروض القوية التى قدمها "الموج الأرزق" هذا الموسم رغم النقص الكبير فى صفوف اللاعبين وعدم توافر البديل المناسب طوال الموسم وغياب حسام حسن هداف الفريق المعار للدورى الليبى.



كما طالب مدرب سموحة من لاعبيه عدم الإنشغال بعروض وكلاء اللاعبين والتركيز فقط على استعادة قوة الفريق مرة أخرى ووضعه فى المكان المناسب بجدول المسابقة.