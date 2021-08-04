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رياضة

أولمبياد طوكيو|مؤمن مهران يتأهل لربع نهائي منافسات الكاياك للقارب الفردي 200 متر

صدى البلد

تأهل مؤمن مهران لاعب منتخب مصر للكانوي والكاياك للدور ربع النهائي لمنافسات الكاياك للقارب الفردي 200 متر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأنهى مهاب منافسات 200 متر للقارب الفردي بزمن 38.850 ثانية في المركز الخامس للتصفية الثانية ليتأهل للدور ربع النهائي.

ويتأهل فقط أول لاعبين لنصف النهائي من كل تصفية، بينما يخوض اللاعبون أصحاب المراكز الأخرى محاولة جديدة في ربع النهائي من أجل التأهل لنصف النهائي.

ويلعب مؤمن مهران محاولة حديدة بعد قليل من أجل محاولة التأهل لنصف النهائي.

يذكر أن أولمبياد لندن قد شهد الظهور الأول لمصر في هذه الرياضة عن طريق اللاعب مصطفى منصور ، حيث شارك في منافسات السباق السريع ضمن سباقين 1000 و 200 متر. وضمنت مصر مقعدين في الدورة الأولمبية بطوكيو ، حيث تأهل علي حسن للمشاركة في منافسات الفردي في سباق 200 متر للقارب في الكياك، بعد فوزه ببرونزية دورة الألعاب الإفريقية ، كما تأهلت سما فاروق في منافسات الفردي في سباق 500 متر للقارب في الكياك، بعد فوزها هي الأخرى ببرونزية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب 2019.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتا السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعباً ولاعبة.

مؤمن مهران منتخب مصر للكانوي والكاياك ربع النهائي الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

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