طوكيو 2020.. مارسيلا تهدي البرازيل ميدالية ذهبية في السباحة

أحرزت البرازيلية آنا مارسيلا كونيا ذهبية ماراثون السباحة لمسافة عشرة كيلومترات في أولمبياد طوكيو صباح الأربعاء، بعدما أنهت السباق في أقل من ساعتين.



وقطعت البطلة البرازيلية السباق بزمن وقدره 1.59.30.8 ساعة بفارق طفيف عن الهولندية فان روفيندال 1.59.31.7، التي كانت تتطلع للدفاع عن لقبها في ألعاب ريو 2016.

لكنها فازت بالميدالية الفضية، بينما نالت الأسترالية كارينا لي الميدالية البرونزية، 1.59.32.5 لتضيف ميدالية جديدة لبلادها.

وفي سياقا متصل، تأهلت سما فاروق لاعبة منتخب مصر للكانوي والكاياك، للدور ربع النهائي لمنافسات الكاياك للقارب الفردي 500 متر، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأنهت سما منافسات 500 متر للقارب الفردي بزمن2:13.007 دقيقة في المركز السابع للتصفية الرابعة لتتأهل للدور ربع النهائي.

وتتأهل فقط أول 3 لاعبات لنصف النهائي من كل تصفية، بينما تخوض اللاعبات أصحاب المراكز الآخرى محاولة جديدة في ربع النهائي من أجل التأهل لنصف النهائي.