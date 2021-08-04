عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يدمر الصحة ويسبب الوفاة.. الزواج المبكر يصيبك بأمراض مزمنة

انجاب
انجاب

قال  الدكتور عاطف الشيتانى، أستاذ الصحة الإنجابية، إنه كلما أنجبت المرأة أعدادا كبيرة من الأطفال  نتج عن ذلك حدوث مشكلات صحية لديها تصل للوفيات فى كافة بلدان العالم مع زيادة معدلات الإنجاب عند المرأة . 
 

وأوضح  "  الشيتانى "   ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الزواج المبكر له مخاطر كبرى على الفتيات خاصة التى لم يتجاوز عمرها 15 عاما  وتؤدى بهم إلى الوفاة بعد حدوث أمراض صحية ونزيف خاصة إذا زاد معدل الإنجاب عن طفلين .

 

وأشارت إلى أن هناك ارتباطا بين الصحة والتعليم ولابد أن تكون المرأة على درجة من الوعى عند السيدات والرجال أيضا خاصة أنه كلما ارتفعت الأمية بين السيدات زادت المشاكل الصحية لديها  عن طريق برنامج توعوى متكامل  يشمل التنمية ، المواليد لينمو الطفل فى بيئة إنتاجية أفضل .


ولفت إلى أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات الاجتماعية بشأن هذا الأمر المتعلق ب التنشئة الاجتماعية ومنها برامج تكافل وكرامة ، حياة كريمة ومحو الأمية للسيدات والتى تصل لنسب كبرى فى القرى .


يذكر أن  الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافى التابع لوزارة التخطيط، ذكرت فى تصريحات سابقة  أن هناك مخاطر تواجه الدولة بسبب الزيادة السكانية، موضحة أن هناك استثمارات كثيرة جدًا تقوم بها الدولة ولكن حياة بعض المواطنين لا تتغير، بسبب الزيادة السكانية.


ولفتت مدير المركز الديموجرافى التابع  لوزارة التخطيط، إلى أن التنمية من الأشياء الهامة من أجل شعور المواطنين بالتغيير.


وأشارت إلى أن المواطنين إذا استمروا بنفس النمو السكانى حتى 2050، سيكون هناك حوالي 190 مليون نسمة.


وأوضحت أن جودة الحياة أمر مطلوب، والمشروع القومى لتنمية الأسرة، مبنى على أشياء كثيرة منها التعليم الجيد والصحة الجيدة.


وحذرت المواطنين من الزيادة السكانية، مؤكدة أنها ستزيد من البطالة، ولكن فى حالة الالتزام ببرنامج الدولة سيكون هناك فرص عمل.


وأكدت أن هناك خطة لمعاقبة الأب حالة تزويج نجلته فى مرحلة الطفولة، أو ما يسمى زواج القاصرات، وسيكون هناك عقاب قانوني للشهود و المأذون.


وكشفت أن الدولة ستحارب تشغيل الأطفال، و العقوبة ستصل لـ ولى الأمر.
 

 

 

 

زيادة سكانية حياة كريمة المواطنين فرص عمل الزيادة السكانية النمو السكاني

ترشيحاتنا

بسبب الإصلاح الاقتصادي.. الإشادات الدولية تتوالى على مصر وتوقعات بتعافٍ أكبر خلال 4 سنوات

ارتفاع إصابات بـ كورونا.. تشديد القيود المفروضة في إسرائيل

7 أطعمة يجب تجنبها أثناء انقطاع الطمث

سيناريو مستمر.. البحر ساحة حرب لإسرائيل وإيران

تسليم 1700 سيارة جديدة بمشروع الإحلال والتجديد خلال أغسطس| تفاصيل

لإحداث تغيير ملحوظ وسريع.. محافظ القاهرة: سنعمل طوال اليوم لتحقيق رضا المواطن عن النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

التعليم: لن ندلي بتصريحات عن درجات طلاب الثانوية العامة قبل إعلان النتيجة

حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة .. الإفتاء توضح

معاناة 3 فنانين خلال 24 ساعة .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ بيومي فؤاد وأحمد فتحى ورامي وحيد

مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة على كوكب الأرض

السيسي: عاوزين ننجب أطفال يتمتعون بصحة وتعليم جيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

انحدار الفن .. تصريحات نارية لـ الفنان حسن يوسف

حسين زكي: مباراة مصر وفرنسا للثأر.. وتفوق أحمد الأحمر طبيعي لأبناء الزمالك..فيديو

كريم السعيد: فوز منتخب اليد على ألمانيا كان متوقعًا.. فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ