يدمر الصحة ويسبب الوفاة.. الزواج المبكر يصيبك بأمراض مزمنة

قال الدكتور عاطف الشيتانى، أستاذ الصحة الإنجابية، إنه كلما أنجبت المرأة أعدادا كبيرة من الأطفال نتج عن ذلك حدوث مشكلات صحية لديها تصل للوفيات فى كافة بلدان العالم مع زيادة معدلات الإنجاب عند المرأة .



وأوضح " الشيتانى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الزواج المبكر له مخاطر كبرى على الفتيات خاصة التى لم يتجاوز عمرها 15 عاما وتؤدى بهم إلى الوفاة بعد حدوث أمراض صحية ونزيف خاصة إذا زاد معدل الإنجاب عن طفلين .

وأشارت إلى أن هناك ارتباطا بين الصحة والتعليم ولابد أن تكون المرأة على درجة من الوعى عند السيدات والرجال أيضا خاصة أنه كلما ارتفعت الأمية بين السيدات زادت المشاكل الصحية لديها عن طريق برنامج توعوى متكامل يشمل التنمية ، المواليد لينمو الطفل فى بيئة إنتاجية أفضل .



ولفت إلى أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات الاجتماعية بشأن هذا الأمر المتعلق ب التنشئة الاجتماعية ومنها برامج تكافل وكرامة ، حياة كريمة ومحو الأمية للسيدات والتى تصل لنسب كبرى فى القرى .



يذكر أن الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافى التابع لوزارة التخطيط، ذكرت فى تصريحات سابقة أن هناك مخاطر تواجه الدولة بسبب الزيادة السكانية، موضحة أن هناك استثمارات كثيرة جدًا تقوم بها الدولة ولكن حياة بعض المواطنين لا تتغير، بسبب الزيادة السكانية.



ولفتت مدير المركز الديموجرافى التابع لوزارة التخطيط، إلى أن التنمية من الأشياء الهامة من أجل شعور المواطنين بالتغيير.



وأشارت إلى أن المواطنين إذا استمروا بنفس النمو السكانى حتى 2050، سيكون هناك حوالي 190 مليون نسمة.



وأوضحت أن جودة الحياة أمر مطلوب، والمشروع القومى لتنمية الأسرة، مبنى على أشياء كثيرة منها التعليم الجيد والصحة الجيدة.



وحذرت المواطنين من الزيادة السكانية، مؤكدة أنها ستزيد من البطالة، ولكن فى حالة الالتزام ببرنامج الدولة سيكون هناك فرص عمل.



وأكدت أن هناك خطة لمعاقبة الأب حالة تزويج نجلته فى مرحلة الطفولة، أو ما يسمى زواج القاصرات، وسيكون هناك عقاب قانوني للشهود و المأذون.



وكشفت أن الدولة ستحارب تشغيل الأطفال، و العقوبة ستصل لـ ولى الأمر.

