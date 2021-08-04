الهلال السعودي يرفع عرضه لحسم صفقة بيريرا من وست بروميتش

مازالت المفاوضات بين ناديي الهلال السعودي ووست بروميتش ألبيون، مستمرة، بشأن البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الفريق الإنجليزي.

وكان الهلال قد قدم عرضًا بقيمة 15 مليون يورو، لكن النادي الإنجليزي رفض وطالب إدارة زعيم آسيا بـ 25 مليونًا لإتمام الصفقة.

في المقابل رفعت إدارة نادي الهلال، قيمة العرض إلى 17 مليون يورو على دفعتين.

ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة نادي وست بروميتش، تتجه للموافقة على العرض المقدم من نادي الهلال لانتقال البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب فريقها الأول لكرة القدم إلى صفوفه، بعد استشارة مدرب الفريق الذي أبدى موافقته.

وستكون الساعات المقبلة حاسمة لانتقال البرازيلي، بعد موافقة إدارة ناديه ومدربه على العرض الهلالي.

وكان بيريرا بدأ مسيرته الكروية في عمر الـ 15 مع فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي عام 2010، واستمر حتى وصل إلى الفريق الأول، وتمت إعارته ثلاث مرات من النادي البرتغالي، فكانت رحلته الأولى إلى فريق شافيز البرتغالي لمدة موسم، ثم أعير إلى نورنبرج الألماني حتى 2019، قبل أن ينجح النادي الإنجليزي وست بروميتش البيون باستعارته لمدة موسم، ثم شراء عقده الذي تبقى منه 3 مواسم.