محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية الجديد



استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور هشام عبد الخالق الرئيس الجديد لجامعة الدلتا التكنولوجية، بمكتبه بالديوان العام، بحضور محمد موسى نائب المحافظ.



في البداية، رحب محافظ المنوفية برئيس جامعة الدلتا التكنولوجية وقدم له التهنئة لتوليه هذا المنصب، مشيراً إلى مدى التعاون والتنسيق التام بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بجميع القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مؤكداً أن الجامعة تعد إضافة قوية للتعليم الجامعي التكنولوجي بالمحافظة.



فيما أعرب رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية عن سعادته بتلك التهنئة، مؤكداً الدعم الدائم للجامعة والسعي بالنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، وأن الجامعة ستكون شريكاً لمحافظة المنوفية في جميع أعمال التنمية.



جدير بالذكر أن الدكتور هشام عبد الخالق أستاذ الهندسة وإدارة التشييد بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، صدر له قرار وزاري في يوليو الماضي بندبه للقيام بأعمال رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، وقد شغل منصب المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي منذ مايو 2018 وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية والدولية.