خبيرة تجميل: لا يحتوى كريم بينكى على المواد الحافظة أو العطور نهائيا

قالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة تجميل إن كريم بينكى يمد البشرة بالفيتامينات والترطيب، لأن الوجه يحتاج للمياه، مضيفة أن الكريم يعمل على إنتاج الكولاجين بطريقة طبيعية والمحافظة على الجلد من الشيخوخة، لافتة إلى أن جميع من يستخدمه يثني عليه.

أضافت خبيرة التجميل، خلال لقائها ببرنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي يناسب جميع أنواع البشرة، موضحة أن ردود الأفعال رائعة، وتزيد مع الوقت نتيجة انتشاره بشكل كبير بين السيدات.

وتابعت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة التجميل، أن الكريم يحتوي على مكونات طبيعية بنسبة 100%، مؤكدة أنه لا يحتوى على المواد الحافظة، أو العطور كما أنه متوفر بجميع المحافظات.

وأوضحت خبيرة التجميل، أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجه النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات.

وفى سياق أخر، قالت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل ، إن كريم " بينكي " يمتاز سعره الاقتصادي ، واحجامه المختلفة ، موضحة أن هناك حجمين من العبوة .

وأضافت الدكتورة دينا أبو السعود ، خلال لقاءها ببرنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن صابونة بينكي جيدة جدا ، وتساعد على ترطيب جلد البشرة ، وهناك 5 أنواع منها ، وتعمل على إزالة الرؤوس السوداء .

وتابعت " أبو السعود " أن المنتج متوفر من خلال الاتصال على أرقام الشركة ، ويصل حتى باب البيت .



خبيرة تجميل : التوت البري يساعد على توحيد لون البشرة



وقالت دينا أبو السعود، إن كريم بينكي يحتوي على زبدة الشيا والكاكاو ومستخلص الشاي الأخضر، الذي يعمل على تأخير شيخوخة البشرة، مؤكدة أن الكريم غير ضار للبشرة الجافة.



ولفتت إلى أن كريم بينكي يساعد على شد ترهلات الوجه ولكن بشكل بسيط، منوه إلى أن كريم بينكي يحتوي على التوت البري الذي يساعد على توحيد لون البشرة مستخلص العرق سوس للتفتيح.



وأضافت “دينا أبو السعود” خلال حوارها ببرنامج سفرة وطبلية “ ” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن كريم بينكي يعمل على تقيلل التهابات البشرة خاصة الحساسة، موضحة أن كريم بينكي يعالج التجاعيد السطحية للبشرة.

وأردفت أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما انه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، كما أنه يعمل على ترطيب الوجة والبشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.