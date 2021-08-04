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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملك الأردن: اللبنانيون يقتربون من الهاوية ولايمكننا الانتظار

صدى البلد

قال عاهل الأردن الملك ​عبد الله الثاني​ "إنه لا يمكن الانتظار ورؤية اللبنانيين يقتربون من الهاوية ومن الضروري  تقديم المساعدات الإنسانية، وكذا مساعدات دولية منسقة".

 

جاءت تلك التصريحات خلال مشاركة عاهل الأردن في مؤتمر دعم لبنان اليوم، واوضح أن الأزمة في لبنان تتفاقم يوما بعد يوم على أكثر من صعيد، وخصوصا في الأمور الحياتية الأساسية، مؤكدا أنه لا بد من وجود مساعدة دولية منسّقة تتخطى الحدود الجغرافية للبنان لتصل الى المنطقة بأكملها.

 

وأشار الملك عبدالله الثاني، أن هذه المساعدات يجب أن تنعكس إيجابا على الشعب اللبناني، وأن توزع بعدالة، وان يكون هناك تنسيق يسمح لنا بتجسيد المساعدات عمليا وتلبية الحاجات بشكل أسرع واكثر فاعلية.

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وواصل العاهل الأردني  تصريحاته قائلا : "لا يمكن لنا الانتظار ورؤية اللبنانيين يقتربون من الهاوية، ويجب ان نقدم المساعدات الإنسانية والصحية والغذائية، ولا يجب ان ننسى ايضاً ان اللبنانيين يستضيفون ايضاً لاجئين يعيشون بدورهم في ظروف صعبة".

 

وشدد العاهل الأردني على أهمية المؤسسات اللبنانية والدعوة إلى الاستقرار فيها ودعم القوى الأمنية، ما يسمح بتأمين الحاجات للبنانيين في هذا الوضع الصعب.

 

وأعرب عن آمله أن تتمكن الدول من توحيد جهودها لإرسال رسالة إلى اللبنانيين أنهم في القلب والوجدان وليسوا منسيين في هذا الظرف التعصيب.

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