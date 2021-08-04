عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. اطلالة جذابة لـ ريهام ايمن عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ريهام ايمن بإطلالة كاجوال مميزة، وعلقت علي الصورة قائلة : mood، وقد حازت الصورة علي  إعجاب متابعيها.

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة جديدة من عطلتها الصيفية.. شاهد

على حمام سباحة.. ريهام أيمن تخطف أنظار متابعيها بإطلالة صيفية


يذكر أن ريهام أيمن، احتفلت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد زواجها السادس من الفنان شريف رمزي.

 

وعلقت على الصور قائلة: "نحتفل اليوم بأفضل قرار اتخذته على الإطلاق  ست سنوات على الأقل وعمر يذهب.. ذكرى سعيدة واحدة لي وفقط، أريد أن أقضي بقية حياتي معك.. أحبك".

 

كانت ريهام أيمن تزوجت الفنان شريف رمزي، عام 2014، وأثمر زواجهما عن ابنهما "رمزي"، وابنتهما “ليليا”.

 

في سياق آخر تعافت الفنانة ريهام أيمن،  من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية الإستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

 

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

 

واحتفلت أيضا الفنانة ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا ، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.


ونشرت ريهام أيمن ، مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى".

أعمال ريهام ايمن إطلالات ريهام أيمن صور ريهام ايمن الفنانة ريهام ايمن ريهام ايمن

ترشيحاتنا

ضوابط التحويل بين الأزهر الشريف والتربية والتعليم ..التفاصيل كاملة

رئيس الشركة القابضة يكشف مزايا التوسع في إنشاء صوامع القمح| تفاصيل

مجلس علم في حي الحسين.. الأزهري والجفري يستضيفان وفود مؤتمر الإفتاء العالمي

أمريكا تبحث مع السودان الوضع في إثيوبيا.. هذا ما دار بين بلينكن وحمدوك

الصليب الأحمر اللبناني: 21 مصابا في إحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت

خالد الجندي: أطالب بتدريس مادة التواصل الرقمي على طلاب الكليات الدعوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

الصحة تتسلم شحنات جديدة من لقاحي أسترازينيكا وجونسون أند جونسون الأسبوع المقبل

وفاة عم مروان محسن قبل ساعات من مواجهة الأهلى ودجلة

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

بعد موافقة الوزير .. مضاعفة المكافآت لـ منتخب اليد بعد إنجاز أولمبياد طوكيو

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

مفاجأة بشأن مصير مروان محسن مع الأهلي

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

فيديو

بالغزل واللمس.. فضيحة أمريكية لحاكم نيويورك بالتحرش

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

زغاريد الفرح وصراخ الموت .. قصة عروس توفيت بعد زفافها بدقائق

أبهرن الجمهور .. فنانات فقدن وزنهن الزائد بصورة مفاجئة

المزيد

ساحة رأي

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ