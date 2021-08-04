عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سرعة البديهة

كيف تكون كاريزما.. لايف كوتش يوضح

مايكل راشد، لايف
مايكل راشد، لايف كوتش

قال مايكل راشد، لايف كوتش، إن هناك مجموعة من الأشخاص تعانى من الخجول، وأنه قام بعمل كتاب للحديث عن كيف تكون كاريزما، بعنوان “ مدرسة الكاريزما” وكشف أن هناك مدارس تدرس الكاريزما، وكشف أن المرأة تكون مهتمة بالرجل الذى يكون لديه كاريزما.

 

وكشف مايكل راشد، لايف كوتش، أن الإنسان صاحب البديهة هو الذي يفهم ما يقال له من المرة الأولى، وسرعة البديهة هي سرعة الشخص في التّفكير والإدراك والقدرة على اتخاذ قرار مناسب بشكل سريع.

 

وأضاف مايكل راشد، خلال حواره مع الإعلامي ممدوح الشناوي ، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد» أن  سرعة البديهة نقل الواقع الملموس بسرعةٍ إلى الدّماغ، والقدرة على الرّبط بشكلٍ سريع بين المعلومات السّابقة والواقع الملموس، وممكن للإنسان أن يصبح سريع البديهة من خلال اتّباع ومراعاة بعض الأمور في حياته وهذه الأمور منها القدرة على تذكر الأحداث في يوم معين، من خلال الحديث عمّا حصل خلال اليوم بصوتٍ عالٍ قبل النّوم.

 

وتابع: "لا بد من معرفة أنه لا يوجود نوع خاص من الطعام يُزيد من سرعة البديهة للشخص، مع ضرورة الحصول على نومٍ مريح وكافٍ وهادئ وممارسة رياضة المشي التي تساعد على تدفق الدم، وهذا شيء ضروري من أجل عمل الدماغ بشكل صحي وجيد.

 

وتابع أن سرعة البديهة تُعد مجموعة من الخصائص يجب أن يمتلكها الشخص حتى يصبح سريع البديهة، مشيرًا إلى أن النجاح في العمل وعلاقاتك الاجتماعية تُعد سرعة البديهة من أهم عوامل النجاة من المواقف الخطرة، كما أنها من أهم نقاط قوة الشخصية.

 

وأضاف أن سرعة البديهة تعني قوة الحديث وجودته، ويمكنها تطوير حياتك للأفضل دائمًا، فسرعة البديهة هي الجواب الحاضر لا السريع فقط، وإنما السريع الذكي المعبر عن معرفة بالموضوع ودقائقه، والرد الذكي هو الذي يحتوي سرعة تفكير وربط بين المواقف المختلفة وسرعة استرجاع معلومات مخزنة.

 

وتابع: "سرعة البديهة تعد حسن اختيار ألفاظ ونبرة صوت وتعبير وجه، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو صعبًا إلا أنه ممكن، عبر تنمية مجموعة من المهارات، ومنها المهارات العقلية والنفسية والمهارات اللغوية.
 

 

لايف كوتش كاريزما تدرس الكاريزما صاحب البديهة الإنسان صاحب البديهة البيه والهانم

ترشيحاتنا

ضوابط التحويل بين الأزهر الشريف والتربية والتعليم ..التفاصيل كاملة

رئيس الشركة القابضة يكشف مزايا التوسع في إنشاء صوامع القمح| تفاصيل

مجلس علم في حي الحسين.. الأزهري والجفري يستضيفان وفود مؤتمر الإفتاء العالمي

أمريكا تبحث مع السودان الوضع في إثيوبيا.. هذا ما دار بين بلينكن وحمدوك

الصليب الأحمر اللبناني: 21 مصابا في إحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت

خالد الجندي: أطالب بتدريس مادة التواصل الرقمي على طلاب الكليات الدعوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

الصحة تتسلم شحنات جديدة من لقاحي أسترازينيكا وجونسون أند جونسون الأسبوع المقبل

وفاة عم مروان محسن قبل ساعات من مواجهة الأهلى ودجلة

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

بعد موافقة الوزير .. مضاعفة المكافآت لـ منتخب اليد بعد إنجاز أولمبياد طوكيو

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

مفاجأة بشأن مصير مروان محسن مع الأهلي

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

فيديو

بالغزل واللمس.. فضيحة أمريكية لحاكم نيويورك بالتحرش

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

زغاريد الفرح وصراخ الموت .. قصة عروس توفيت بعد زفافها بدقائق

أبهرن الجمهور .. فنانات فقدن وزنهن الزائد بصورة مفاجئة

المزيد

ساحة رأي

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ