كيف تكون كاريزما.. لايف كوتش يوضح

سرعة البديهة

قال مايكل راشد، لايف كوتش، إن هناك مجموعة من الأشخاص تعانى من الخجول، وأنه قام بعمل كتاب للحديث عن كيف تكون كاريزما، بعنوان “ مدرسة الكاريزما” وكشف أن هناك مدارس تدرس الكاريزما، وكشف أن المرأة تكون مهتمة بالرجل الذى يكون لديه كاريزما.

وكشف مايكل راشد، لايف كوتش، أن الإنسان صاحب البديهة هو الذي يفهم ما يقال له من المرة الأولى، وسرعة البديهة هي سرعة الشخص في التّفكير والإدراك والقدرة على اتخاذ قرار مناسب بشكل سريع.

وأضاف مايكل راشد، خلال حواره مع الإعلامي ممدوح الشناوي ، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد» أن سرعة البديهة نقل الواقع الملموس بسرعةٍ إلى الدّماغ، والقدرة على الرّبط بشكلٍ سريع بين المعلومات السّابقة والواقع الملموس، وممكن للإنسان أن يصبح سريع البديهة من خلال اتّباع ومراعاة بعض الأمور في حياته وهذه الأمور منها القدرة على تذكر الأحداث في يوم معين، من خلال الحديث عمّا حصل خلال اليوم بصوتٍ عالٍ قبل النّوم.

وتابع: "لا بد من معرفة أنه لا يوجود نوع خاص من الطعام يُزيد من سرعة البديهة للشخص، مع ضرورة الحصول على نومٍ مريح وكافٍ وهادئ وممارسة رياضة المشي التي تساعد على تدفق الدم، وهذا شيء ضروري من أجل عمل الدماغ بشكل صحي وجيد.

وتابع أن سرعة البديهة تُعد مجموعة من الخصائص يجب أن يمتلكها الشخص حتى يصبح سريع البديهة، مشيرًا إلى أن النجاح في العمل وعلاقاتك الاجتماعية تُعد سرعة البديهة من أهم عوامل النجاة من المواقف الخطرة، كما أنها من أهم نقاط قوة الشخصية.

وأضاف أن سرعة البديهة تعني قوة الحديث وجودته، ويمكنها تطوير حياتك للأفضل دائمًا، فسرعة البديهة هي الجواب الحاضر لا السريع فقط، وإنما السريع الذكي المعبر عن معرفة بالموضوع ودقائقه، والرد الذكي هو الذي يحتوي سرعة تفكير وربط بين المواقف المختلفة وسرعة استرجاع معلومات مخزنة.

وتابع: "سرعة البديهة تعد حسن اختيار ألفاظ ونبرة صوت وتعبير وجه، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو صعبًا إلا أنه ممكن، عبر تنمية مجموعة من المهارات، ومنها المهارات العقلية والنفسية والمهارات اللغوية.

