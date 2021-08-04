ميجان تطلق مبادرة "40 دقيقة لتشجيع النساء على العمل" في عيد ميلادها

احتفلت “ ميجان ميركل” اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الأربعين بالإعلان عن مبادرة جديدة لمساعدة النساء على العودة إلى العمل بعد جائحة فيروس كورونا في عبر فيديو ضم نجمة هوليوود ميليسا مكارثي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في مقطع فيديو تمت مشاركته على موقع Archewell الإلكتروني بعد ظهر اليوم ، حيث ساعدتها “بال ميليسا” الممثلة البالغة من العمر ، 50 عامًا ، في إطلاق حملتها "40 × 40" بدعم من العديد من الأصدقاء المشهورين الآخرين في لوس أنجلوس.

و قالت ميجان إنها تريد من الناس في جميع أنحاء العالم الالتزام بمنح 40 دقيقة من وقتهم لتشجيع النساء للعودة إلى العمل .

من بين أولئك الذين وعدوا بمنح 40 دقيقة من وقتهم لدعم المرأة في مجتمعهم المغنية أديل، والشاعرة أماندا جورمان، وصوفي غريغوار ترودو، وزوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ومصممة الأزياء ستيلا مكارتني - وجميع أصدقاء ميجان والامير هاري.

في بداية مكالمة على "زووم" ، قالت ميجان لميليسا: "لأنني أبلغ من العمر 40 عامًا ، أطلب من 40 صديقًا التبرع بـ 40 دقيقة من وقتهم للمساعدة في توجيه امرأة تستعد للعودة إلى القوى العاملة.

واضافت " أكثر من مليوني امرأة في الولايات المتحدة وحدها وعشرات الملايين حول العالم فقدوا وظائفهم بسبب جائحة فيروس كورونا، وأعتقد أنه إذا قمنا بذلك جميعًا والتزمنا جميعًا بـ 40 دقيقة لنوع من الخدمة النشطة ، فيمكننا إنشاء تأثير مضاعف".