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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمواليد 5 أغسطس.. ماذا يخبئ لك برجك في علم الأرقام؟

مواليد 5 أغسطس
مواليد 5 أغسطس

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

 

 

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام: "إذا كنت مولودا في يوم 5 أغسطس فإن ذلك يعني أن لديك إرادة قوية وتتمتع أيضا بيقظة ذهنية وسرعة بديهة".

 

أضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أن مولود 5 أغسطس  أنت  عنيد ولديك طبيعة قلقة.. تنجذب للفن ولكل ما هو انساني.

 

 

نصيحة لمواليد 5 أغسطس

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 5 أغسطس قائلة: "عام ٢٠٢١ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر سيكون مفيدا لك في أي وقت من السنة".

5 أغسطس علم الأرقام عبير فؤاد نصيحة لمواليد 5 أغسطس

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