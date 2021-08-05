لمواليد 5 أغسطس.. ماذا يخبئ لك برجك في علم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام: "إذا كنت مولودا في يوم 5 أغسطس فإن ذلك يعني أن لديك إرادة قوية وتتمتع أيضا بيقظة ذهنية وسرعة بديهة".

أضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أن مولود 5 أغسطس أنت عنيد ولديك طبيعة قلقة.. تنجذب للفن ولكل ما هو انساني.

نصيحة لمواليد 5 أغسطس

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 5 أغسطس قائلة: "عام ٢٠٢١ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر سيكون مفيدا لك في أي وقت من السنة".