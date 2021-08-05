أولمبياد طوكيو .. مصطفى عمرو يحتل المركز الثامن في منافسات نهائي دفع الجلة

احتل مصطفى عمرو المركز الثامن في منافسات نهائي دفع الجلة، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد طوكيو والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وجاء ذلك بعد تحقيقه لمسافة قدرها 20.73 متر ليحتل المركز السابع من أصل 12 لاعب شاركوا في نهائي منافسات دفع الجلة.

وحقق مصطفى في المحاولة الأولى 20.51 متر وفي المحاولة الثانية 20.73 متر ولم ينجح في المحاولة الثالثة والرابعة وفي المحاولة الخامسة حقق 20.63 متر وفي المحاولة السادسة 20.73 متر.

وكان مصطفى عمرو قد تأهل لنهائي دفع الجلة، بعد احتلاله المركز الثالث من أصل 16 لاعب شاركوا في التصفيات بالمجموعة الأولى، محققاً مسافة قدرها 21,23 متر، وهو أفضل إنجاز شخصي حققه خلال مشواره.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.