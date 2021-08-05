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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز 43 ورشة صناعية بمنطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد

استمرار العمل في
استمرار العمل في إنشاء الورش الصناعية بالمياعيد

أكد اللواء الدكتور محمد  عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، أنه  يجري العمل في إقامة مجمع للصناعات الصغيرة بمنطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد ، حيث تم تجهيز 43 ورشة صناعية منها بمختلف الأدوات والمعدات في الأنشطة الحرفية المتنوعة ، والتي من بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية .

إنشاء سور 

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء إن الانتهاء من تنفيذ سور حول المنطقة،  لبدء العمل في الورش المملوكة للمواطنين، وذلك لتقديم خدماتها المترددين عليها. حيث بلغت تكلفة إقامة السور نحو  30 مليون جنيه. 

وقد تم تشغيل الورش الموجودة بالفعل داخل المنطقة منذ افتتاحها في العيد القومي للمحافظة أبريل 2021م.

وأشار المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بمحافظة شمال سيناء، أنه جارى العمل حاليا في الإنشاءات والمباني .. كما تم توريد معدات عدد من الورش لتجهيزها .. مشيرا الى أن وزارة التعاون الدولي خصصت مبلغ 5 ملايين جنيه كمنحة لإعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية بالمنطقة.

 كما تم  تزويد المنطقة ب 6 محولات كهرباء جديدة بتكلفة 12 مليون جنيها، والتنسيق مع شركة المياه لتوصيل خطوط مياه جديدة الى المنطقة .. حيث يقام المجمع على قطعة الأرض المخصصة له مساحتها واحد كيلو مترا مربعا جنوب حي المساعيد بالعريش.

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الصناعات ورشة منطقة الحرفية المساعيد

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