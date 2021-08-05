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تعليم

«الأداء المؤسسي» يناقش الخطط التنفيذية للوحدات بجامعة طنطا

الآداء المؤسسي يناقش
"الآداء المؤسسي" يناقش الخطط التنفيذية للوحدات بجامعة طنطا

عقد مديرو وحدات مركز الأداء المؤسسي بجامعة طنطا برئاسة الدكتورة دينا عبد الهادي، اجتماعا لمناقشة الأهداف الخاصة بالمركز، ووضع الخطط التنفيذية الخاصة بكل وحدة فى إطار مؤسسي وفقاً لنظام الإدارة بالأهداف.

 

وأصدر الأستاذ الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، تعليمات بتطبيق نظام الإدارة بالأهداف، حيث يعد من أهم الاستراتيجيات الإدارية، فهو يقوم بتوظيف كل الموارد المتاحة وتوجيه الجهود لتنفيذ الأهداف وخلق روح الفريق ويوازن بين أهداف الفرد وبين المصلحة العامة للجامعة.

 

وأوضحت الدكتورة دينا عبد الهادى أن الاجتماع ناقش الخطط التنفيذية الخاصة بكل وحدة من خلال رؤية واحدة، تهدف بالأساس إلى تشكيل منظومة تنموية شاملة والوصول الى نتائج مباشرة واضحة مدعومة بالأرقام والبيانات الإحصائية بما تحقق وما سيتحقق مستقبلاً من إنجازات للجامعة.

 

حضر الاجتماع الدكتور أحمد أبو عنبر مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، والدكتورة صباح شرشور مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتورة هاجر علم الدين مدير وحدة التصنيف الدولي، والدكتورة ريهام شوقى مدير وحدة تسويق الخدمات الجامعية، والدكتورة تهانى علام مدير وحدة تقييم الأداء الوظيفى، والدكتور على المغربل مدير وحدة إدارة الأزمات واتخاذ القرار، والدكتور أحمد عواض مدير وحدة الشكاوى ودراسة مقترحات التطوير.

جامعة طنطا انعقاد دورة الأداء المؤسسي للوحدات آداب جامعة طنطا

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