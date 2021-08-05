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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. اعرف الأوراق المطلوبة لاجتياز اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

فتح منذ قليل موقع تنسيق الجامعات 2021 للتسجيل باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة ، وذلك للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك عبر هذا الرابط .

 

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تنسيق الجامعات 2021 .. تفاصيل اختبارات القدرات بـ جامعة بني سويف التكنولوجية


ويقدم "صدى البلد" معلومات هامة لطلاب الثانوية العامة حول الأوراق المطلوبة لأداء لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات الحكومية 2021:
- التسجيل في الاختبارات يكون عبر موقع التنسيق 
- تنطلق الاختبارات يوم السبت الموافق 7 /8 /2021
- لابد من إحضار رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.
- يجب أن يكون هناك صورة من رقم الجلوس لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.
- إحضار عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات
-  اختبارات قدرات التربية الرياضية تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.
- هذه المرحلة قاصرة علي طلاب الثانوية العامة المصرية فقط .

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق الجامعات 2021 ، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويتم التسجيل في الاختبارات عبر موقع التنسيق، بينما تنطلق الاختبارات يوم السبت الموافق 7 /8 /2021 وتستمر حتى الخميس 19 /8 /2021، وللتسجديل عبر هذا الرابط 

 

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