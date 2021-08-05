80 ألف متر يومياً.. الانتهاء من المرحلة الثانية لمحطة مياه جزيرة الذهب

تشهد محافظة الجيزة، انفراجة كبيرة فى حل أزمات مياه الشرب على مستوى المحافظة وذلك من خلال المحطات الجديدة الجارى انشاؤها والتوسعات التى تمت بمحطات المياه الموجودة بالمحافظة.



وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن بدء التشغيل الكامل لمحطة مياه جزيرة الدهب بمرحلتيها بطاقة انتاجية 160 ألف متر يوميا وذلك بعد انتهاء أختبارات التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية للمحطة والتى بلغت طاقتها الإنتاجية 80 ألف متر مكعب يومياً.



وأشار محافظ الجيزة، إلي أن تشغيل المحطة بمرحلتيها يساهم بشكل كبير في تحسين الخدمة وحل مشكلات ضعف الضغوطات وانقطاعات المياه التي تعاني منها بعض المناطق الساخنة داخل مدينة الجيزة.



وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لتوسعات محطة جزيرة الدهب تبلغ 640 مليون جنيه حيث شملت مراحل تنفيذ المشروع مرحلتين بطاقة 160 ألف متر مكعب يومياً لكل منهما، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى عام 2019 وتم على الفور البدء فى تنفيذ توسعات للمرحلة الثانية بالمحطة لتحقيق اقصى أستفادة ممكنة منها حيث تم تنفيذ التجارب الأولية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها خلال شهر يوليه الماضى ودخلت الخدمة بدءاً من اليوم.



وأشار إلي أن محطة جزيرة الدهب مقامة على مساحة فدان لتنقية 160 ألف متر مكعب يومياً من المياه باستخدام تكنولوجيا «الديناساند» الحديثة، والتي توفر مساحة الأرض المطلوبة لتنفيذ المحطات وكذلك توفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل لتنتج المحطة بالكامل داخل جزيرة الدهب.



ولفت إلي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دخول عدداً من المشروعات لتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ومواجهة مشكلات ضعف الضغوطات لمياه الشرب او طفوحات للصرف الصحى التى تم رصدها.