عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

80 ألف متر يومياً.. الانتهاء من المرحلة الثانية لمحطة مياه جزيرة الذهب

محطة مياه جزيرة الذهب
محطة مياه جزيرة الذهب

تشهد محافظة الجيزة، انفراجة كبيرة فى حل أزمات مياه الشرب على مستوى المحافظة وذلك من خلال المحطات الجديدة الجارى انشاؤها والتوسعات التى تمت بمحطات المياه الموجودة بالمحافظة.


وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن بدء التشغيل الكامل لمحطة مياه جزيرة الدهب بمرحلتيها بطاقة انتاجية 160 ألف متر يوميا وذلك بعد انتهاء أختبارات التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية للمحطة والتى بلغت طاقتها الإنتاجية 80 ألف متر مكعب يومياً.


وأشار محافظ الجيزة، إلي أن تشغيل المحطة بمرحلتيها يساهم بشكل كبير في تحسين الخدمة وحل مشكلات ضعف الضغوطات وانقطاعات المياه التي تعاني منها بعض المناطق الساخنة داخل مدينة الجيزة.


وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لتوسعات محطة جزيرة الدهب تبلغ 640 مليون جنيه حيث شملت مراحل تنفيذ المشروع مرحلتين بطاقة 160 ألف متر مكعب يومياً لكل منهما، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى عام 2019 وتم على الفور البدء فى تنفيذ توسعات للمرحلة الثانية بالمحطة لتحقيق اقصى أستفادة ممكنة منها حيث تم تنفيذ التجارب الأولية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها خلال شهر يوليه الماضى ودخلت الخدمة بدءاً من اليوم.


وأشار إلي أن محطة جزيرة الدهب مقامة على مساحة فدان لتنقية 160 ألف متر مكعب يومياً من المياه باستخدام تكنولوجيا «الديناساند» الحديثة، والتي توفر مساحة الأرض المطلوبة لتنفيذ المحطات وكذلك توفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل لتنتج المحطة بالكامل داخل جزيرة الدهب.


ولفت إلي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دخول عدداً من المشروعات لتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ومواجهة مشكلات ضعف الضغوطات لمياه الشرب او طفوحات للصرف الصحى التى تم رصدها.

الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة الصرف الصحى تكنولوجيا التشغيل التجريبى مياه الشرب والصرف الصحي

ترشيحاتنا

صادرات السيراميك والأدوات الصحية المصرية تسجل 89 مليون دولار خلال 5 أشهر

هل استخدام البوتكس لإزالة التجاعيد حلال؟ شاهد رد الإفتاء

ما الحكم في الإجهاض حفاظاً على صحة الأم؟ الإفتاء تجيب

عمران يودع الرقابة المالية وعبدالمعطي لتيسير الأعمال وعزام في انتظار القرار

راسبة في 6 مواد.. مفاجأة في قضية طالبة الفستان بطنطا

ابنة أحمد راتب ترد على منتقدى صور والدها: عايزين تلموا لايكات تافهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راسبة في 6 مواد.. مفاجأة في قضية طالبة الفستان بطنطا

لأول مرة .. ميدو يعلن خليفة فرجانى ساسي فى الزمالك

موعد مباراة يد منتخب مصر على الميدالية البرونزية بأولمبياد طوكيو

أول تعليق من اتحاد اليد على خسارة مصر وضياع حلم نهائي الأولمبياد | خاص

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير قلق جمهورها بعد الإعلان عن استقرار حالتها

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

ابنة أحمد راتب ترد على منتقدى صور والدها: عايزين تلموا لايكات تافهة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

فيديوجراف.. ظهرت مع الفنانين.. من هي عزيزة السيد؟

فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

فيديو جراف| بعد هداية وإسلام .. كيشو يحرز برونزية المصارعة في طوكيو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ