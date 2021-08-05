نشرة أخبار العالم.. تحذير خطير من الصحة العالمية.. بيان عاجل من السعودية.. قرار هام بـ الكويت.. مراوغة جديدة لـ إثيوبيا

قرارات بالإغلاق وتشديد القيود.. كورونا يستوحش مجددا في الصين

الصحة العالمية: وفيات كورونا تصل إلى ذروتها في أفريقيا خلال نهاية يوليو

إثيوبيا تراوغ: المسئولة الأمريكية للتنمية لم تبحث مساعدة السودان لإقليم تيجراي

السعودية تقصر العمل بهذه المهن على مواطنيها

الكويت.. قرار جديد بشأن الدوام في المؤسسات الحكومية

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الخميس العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

قرارات بالإغلاق وتشديد القيود.. كورونا يستوحش مجددا في الصين



تواجه الصين اختبارا صعبا حول مدى قدرتها على احتواء فيروس كورونا مجددا، ففي الأيام القليلة الماضية، فرضت 12 مقاطعة قيودًا على السفر واختبارات جماعية وإجراءات صارمة أخرى لاحتواء تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا الذي أصاب ما يقرب من 500 شخص، كما أعطت جرعات لقاح كافية لتلقيح 60 ٪ من سكانها بالكامل.

وأصدرت السلطات الصينية اليوم، الخميس، قرارا يقضي بإغلاق أماكن الترفيه وإجراء اختبارات كورونا جماعية في إقليم ماكاو.

كما منعت بعض المدن الصينية السكان من مغادرة منازلهم، وألغت الفعاليات الكبرى وأغلقت المواقع السياحية. ويشمل ذلك ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في عام 2019. وفي مقاطعة جيانغسو، أغلق المسؤولون بحذر أكثر من 40 ألف مركز ترفيهي تستخدم للعب الورق وما جونغ.

وأعلنت الصين أمس الأربعاء تشديد القيود على سفر مواطنيها للخارج، وتعليق إصدار جوازات السفر حتى إشعار آخر في مواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت سلطات الهجرة في الصين إنها وبشكل موقت "لن تصدر جوازات سفر عادية ووثائق الدخول والخروج" لدواع غير ضرورية، وذلك بعد كشف إصابات محتملة بفيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان منذ يومين.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية الأربعاء، إن الصين لديها 144 منطقة متوسطة وعالية الخطورة لتفشي فيروس كورونا الجديد، ووصلت إلى مستوى قياسي منذ أن بدأت الدولة الآسيوية في تنفيذ تدابير مكافحة الوباء على أساس منتظم.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن لجنة الصحة الوطنية قولها إنه حتى صباح الأربعاء، أبلغ ما مجموعه 17 منطقة على مستوى المقاطعات في الصين، من أصل 32 ، عن حالات عدوى محلية.

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم 3 أغسطس ، أن جميع المناطق على مستوى المقاطعات البالغ عددها 31 في البر الرئيسي الصيني حثت المواطنين على عدم مغادرة المقاطعة التي يعيشون فيها ما لم يكن ذلك ضروريا. كما تم تعليق جميع الرحلات الجوية في مطاري نانجينغ ويانغتشو.

أعلنت مدينة ووهان في 3 أغسطس أنها ستختبر سكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة للكشف عن فيروس كورونا بعد تسجيل أول أول حالة محلية من سلالة دلتا. كانت ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة ، قد أبلغت سابقًا عن عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المحلي منذ مايو 2020

الصحة العالمية: وفيات كورونا تصل إلى ذروتها في أفريقيا خلال الأسبوع الأخير من يوليو



قالت منظمة الصحة العالمية إن وفيات كورونا سجلت ذروة قياسية في أفريقيا، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، لتسجل بذلك أعلى حصيلة، منذ ظهور الوباء.

وأضافت المنظمة - في تقرير لها استنادا إلى مكتبها الإقليمي بأفريقيا، اليوم الخميس - أنه تم تسجيل أكثر من 6 آلاف و400 حالة وفاة بزيادة 2% مقارنة بالأسبوع السابق، حيث شكلت جنوب أفريقيا وتونس أكثر من 55% من الوفيات.

وأوضحت أن اتجاهات وفيات كورونا تتزايد في 15 دولة أفريقية، كما سجلت 12 دولة معدلات وفاة أعلى من المتوسط الأفريقي البالغ 2.5% خلال الشهر الماضي.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أنه مع أكثر من 172 ألف حالة وفاة، فإن أفريقيا تمثل أكثر من 4% من 4.2 مليون وفاة مرتبطة بفيروس كورونا على مستوى العالم حتى الآن.

وأكدت أن قارة أفريقيا شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 19% إلى أكثر من 278 ألف حالة، واستحوذت جنوب أفريقيا على 29% من الحالات.

وأشارت إلى أن 22 دولة أفريقية شهدت ارتفاعا للحالات بنسبة تزيد على 20% لمدة أسبوعين على الأقل، لافتة إلى أنه تم العثور على متغير دلتا شديد القابلية للانتقال في 29 دولة أفريقية، كما تم اكتشاف متغير “ألفا” في 39 دولة، ومتغير “بيتا” في 35 دولة.

ونوهت إلى أن أكثر من 12 مليون جرعة من لقاحات كورونا وصلت إلى أفريقيا من مرفق “كوفاكس”، حيث شهد الأسبوعان الأخيران من شهر يوليو ارتفاعا بحوالي 12 ضعفا في عمليات التسليم عن النصف الأول من الشهر.

وتابعت المنظمة أن بلدان القارة الأفريقية تلقت حتى الآن 91 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وتم تطعيم حوالي 24 مليون شخص بما يعادل 1.7% فقط من السكان.

ولفتت إلى أن أفريقيا تحتاج إلى 183 مليون جرعة إضافية حتى يمكنها تلقيح 10% من سكانها بحلول نهاية سبتمبر المقبل، وما يصل إلى 729 مليون جرعة لتطعيم 30% من سكان القارة بشكل كامل بنهاية العام الجاري.

إثيوبيا تراوغ: المسئولة الأمريكية للتنمية لم تبحث مساعدة السودان لإقليم تيجراي

أعلنت خارجية إثيوبيا، اليوم الخميس، أن المسؤولة الأمريكية للتنمية لم تبحث مساعدة السودان لإقليم تيجراي.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن 220 ألف شخص نزحوا من إقليمي أمهرا وعفار بسبب القتال.

وكانت أثيوبيا قد جددت، أمس الأربعاء، رفضها طلب الأمم المتحدة بفتح ممرات للمساعدات الإنسانية إلى إقليم "تيجراي" عبر الحدود السودانية، واعتبرته "مؤامرة" وانتهاك للسيادة.

قالت مجموعتان دوليتان من منظمات الإغاثة، إن الحكومة الإثيوبية علقت عملياتها، في حين وجه منسق الشؤون الإنسانية التابع لـ الأمم المتحدة تحذير شديد للسلطات الإثيوبية من أن الاتهامات الشاملة ضد عمال الإغاثة في منطقة تيجراي المحاصرة في البلاد وأماكن أخرى خطيرة ويجب أن تتوقف.

وقالت جماعتا الإغاثة أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين إن الحكومة الإثيوبية أوقفت عملياتها في 30 يوليو. وقال متحدث باسم المجلس النرويجي للاجئين إن الأسباب المعلنة هي الفشل في الحصول على التصاريح المناسبة للموظفين الأجانب.

واتهم المسؤول الإثيوبي جبهة تحرير تيجراي بالاستيلاء على أكثر من 170 شاحنة مساعدات إنسانية كانت متوجهة للمحتاجين في إقليم تجراي.

كما زعم المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية لفرقة العمل الطارئة في تيجراي، رضوان حسين، الشهر الماضي أن مجموعات الإغاثة "تلعب دورًا مدمرًا" في الصراع المستمر منذ تسعة أشهر وحتى تسليح قوات تيجراي التي هيمنت لفترة طويلة على الحكومة الإثيوبية قبل الخلاف مع رئيس الوزراء الحالي.

وقال مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن مثل هذه المزاعم الشاملة غير عادلة وتحتاج إلى دعم بأدلة.

ووفقا لوكالة اسوشيتد بريس الأمريكية، هناك محاولات جديدة لإدخال المزيد من المواد الغذائية والإمدادات الأخرى التي تشتد الحاجة إليها في تيجراي، حيث يواجه مئات الآلاف من الأشخاص ظروف المجاعة وتم توجيه الأتهام إلي الحكومة الإثيوبية بعرقلة المساعدات. وأن الرحلات الجوية من وإلى تيجراي واجهت صعوبات في عمليات البحث والتأخير.

السعودية تقصر العمل بهذه المهن على مواطنيها



قرار السعودية بـ اقتصار العمل بهذه المهن على مواطنيها جاء في أبريل الماضي حيث أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ضمن 3 قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل.

القرار يسري على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.

توفير قرارات توطين الوظائف ما يقرب من 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، حيث شدد الوزارة السعودية على ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة والالتزام بما جاء فيها من المنشآت التجارية، وذلك تجنبًا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

ويدخل قرار التوطين حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من تاريخ نشره، وبحسب الدليل الإجرائي للقرار، فإنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية بعد انتهاء فترة السماح على جميع المنشآت غير المتقيدة بالقرار، حيث إن المخالفات في القرار يشملها تطبيق نوعين من العقوبات وهي توظيف العمالة غير السعودية في مهن مقصورة على السعوديين، وعدم الالتزام بنسب التوطين.

وتكثف المملكة العربية السعودية من خطتها لتوطين الوظائف في العديد من القطاعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل ورفع معدلات المشاركة في القطاع الخاص.

ومنذ عام 2018، أصدرت وزارة العمل السعودية قرارا بتوطين الوظائف في 11 نشاطا للمبيعات في أسواق التجزئة.

ومن الأنشطة التي بدأت تطبيق التوطين فيها مطلع سبتمبر 2018، متاجر الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد بأنواعه كافة.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مطلع ديسمبر المقبل، موعدا لتطبيق برنامج "نطاقات" المطور، والهادف لتوطين 380 ألف وظيفة للشباب السعودي من الجنسين خلال السنوات الثلاث القادمة.

وانخفض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الأول 2021 إلى 11.7 بالمئة، مقارنة بـ12.6 بالمئة في الربع الرابع 2020 السابق له، لأدنى مستوى منذ الربع الأخير 2016.

وبلغ معدل بطالة السعوديين في الربع الأول 7.2 بالمائة للذكور، و21.2 بالمائة للإناث؛ وانخفض معدل البطالة الإجمالي (سعوديون وأجانب) إلى 6.5 بالمئة، مقابل 7.4 بالمئة في الربع الرابع.

وتستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمائة بنهاية البرنامج الإصلاحي.

الكويت.. قرار جديد بشأن الدوام في المؤسسات الحكومية



وافق مجلس الوزراء الكويتي على عودة نظام العمل الرسمي المعتاد في الجهات الحكومية كافة ابتداءً من 15 أغسطس الجاري، بعد تحسن الوضع الصحي من فيروس كورونا في البلاد الذي يشهد تراجعاً متواصلاً في أعداد الإصابات والوفيات.

وجاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء الكويتي، مساء أمس في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وبعد شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح لمجلس الوزراء آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد والذي مازال يشهد تراجعا متواصلا في أعداد حالات الإصابات والوفيات، قرر المجلس الآتي: أولا: الموافقة على عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 - 8 - 2021 م.

ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، توقعت المصادر أن يصدر ديوان الخدمة المدنية تعميماً في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن عودة الدوامات بشكل كامل، لافتة إلى «أن هناك جهات عدة أعادت نسبة دوام موظفيها إلى 100 في المئة».

وأوضحت أن «عودة الدوامات بشكل كامل سترافقها إعادة تطبيق البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين وايقاف العمل بنظام الكشوف الورقية المعمول بها منذ بدء أزمة فيروس كورونا».