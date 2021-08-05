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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم | إسرائيل تقصف جنوب لبنان واستمرار حرائق الغابات في تركيا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قرارا عاجلا ، بقصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين دخل حيز التنفيذ، اعتباراً من الأربعاء  4 أغسطس 2021م، وانتهاء فترة السماح المحددة بالقرار.

كارثة محتملة.. حرائق الغابات تقترب من محطة حرارية بتركيا
أفادت وسائل الإعلام التركية الأربعاء، عن اقتراب النيران من محطة كيمركوي للطاقة الحرارية على الحدود بمولاية موغلا جنوب غرب تركيا.

الجيش التركي يبدأ في إخلاء مدينة من السكان بسبب الحرائق.. فيديو
بدأت السلطات التركية وقوات البحرية في إخلاء المدينة التي يقع بها  محطة كيمركوي للطاقة الحرارية على الحدود بموغلا جنوب غرب تركيا.

انفجار خطوط الكهرباء داخل محطة الطاقة الحرارية بكيمركوي التركية.. فيديو
نشرت صحيفة "بيرجون" التركية شريط فيديو لحظة انفجار خطوط الكهرباء في محطة الطاقة الحرارية كيمركوي، عقب وصول النيران إلى المحطة.

نتوسل بتدخل فوري.. عمدة بلدية تركية يستنجد ويعلن كارثة وشيكة بسبب الحرائق|شاهد
أعلن عمدة بلدية ميلاس التركية محمد توكات الأربعاء، وصول النيران إلى محطة الطاقة الحرارية في كيمركوي، حيث يتم إخلاء المدينة من السكان.

طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على مواقع بجنوب لبنان .. فيديو
قالت وسائل إعلام محلية في لبنان إن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدة غارات على مواقع بجنوب لبنان.

أمريكا: لن نقبل بأن تصبح كوريا الشمالية دولة نووية
قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة لن تقبل بأن تصبح كوريا الشمالية دولة نووية.

قيس سعيد: وزير المالية أغلق هاتفه وهرب..أين ذهب الكعلي؟| فيديو
أثار تصريح الرئيس قيس سعيد بشأن وزير المالية المقال مساء الإثنين، علي الكعلي حالة من الجدل على خلفية قرار الرئيس بإقالة حكومة هشام المشيشي.

كورونا يضرب جيش الاحتلال.. مئات المصابين وأكثر من ألف في الحجر
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن وجود مئات الإصابات الجديدة بـ فيروس كورونا، ووصلت الأعداد إلي 463 مجندًا وجنديًا دائمين بالجيش، فضلا عن القادة العسكريين.

الجيش اللبناني: المدفعية الإسرائيلية أطلقت 92 قذيفة على 6 مناطق في لبنان
أعلن الجيش اللبناني أن المدفعية الإسرائيلية قصفت باثنتين وتسعين قذيفة وادي حامول والسدانة وسهل الماري وخراج راشيا الفخار وسهل الخيام، بالإضافة إلى سهل بلاط بعد إطلاق صواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

 

إسرائيل تركيا حرائق تركيا لبنان جنوب لبنان السعودية كورونا

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