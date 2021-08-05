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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على مواقع بجنوب لبنان .. فيديو

صاروخ سقط في منطقة
صاروخ سقط في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة كريات شمونة

قالت وسائل إعلام محلية في لبنان في أنباء عاجلة لها منذ قليل، إن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدة غارات على مواقع بجنوب لبنان.

وذكرت قناة "الميادين" اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي استهدف منطقة حرجة في جنوب لبنان فيما قالت وسائل إعلام عبرية إن القصف جاء ردًا على إطلاق صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة  كريات شمونة ظهر أمس.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الطيران الإسرائيلي سيواصل شن غاراته في جنوب لبنان.

وقال أدرعي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "شنت طائرات حربية الليلة غارات على المناطق التي أطلقت منها اليوم القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية بالاضافة الى بنية تحتية تستخدم لاهداف إرهابية".

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وأضاف: "كما أغارت الطائرات الحربية على هدف آخر في المنطقة التي أطلقت منها سابقًا قذائف صاروخية نحو إسرائيل".

والأربعاء، أعلنت إسرائيل أن  قواتها قصفت أراضي لبنان ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ منه، حيث قال أدرعي  أن أحد هذه الصواريخ سقط في أراضي لبنان فيما سقطت الاثنان الآخران في إسرائيل، مضيفا: "ردا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع داخل لبنان".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الجيش إطلاق صافرات الإنذار في مدينة كريات شمونة وكيبوتس كفار جلعادي وبلدة تل حي في منطقة الجليل إثر الهجوم الصاروخي الجديد.

 

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