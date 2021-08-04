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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتوسل بتدخل فوري.. عمدة بلدية تركية يستنجد ويعلن كارثة وشيكة بسبب الحرائق|شاهد

حرائق تركيا
حرائق تركيا

أعلن عمدة بلدية ميلاس التركية محمد توكات، اليوم الأربعاء، وصول النيران إلى محطة الطاقة الحرارية في كيمركوي، حيث يتم إخلاء المدينة من السكان.

وقال عمدة البلدية وفق ما نقلته صحيفة "بيرجون" التركية إنه يتم إخلاء المحطة، حيث بدأت صافرات الإنذار تدوي في المكان، حيث تم إخلاء منطقة أورين التركية.

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كما توقع عمدة البلدية انقطاع الكهرباء عن المنطقة خلال وقت قصير للغاية، بسبب استمرار انتشار النيران.

وقال بيان صادر عن البلدية: ""اشتعلت النيران مرة أخرى ... اندلعت النيران في منطقة قريبة جدًا من محطة الطاقة الحرارية في كيميركوي. نعم ، لقد سمعت جيدًا، فإن محطة الطاقة الحرارية تتعرض لمثل هذا التهديد لأول مرة".


واستنجد عمدة البلدية في منشور له مطالبا بضرورة تدخل طائرة طوارئ إلى المدينة، لإنقاذ الموقف، الذي يقترب من الانفجار.

وكتب عمدة البلدية: ""نتوسل ، نحذر ... لقد قلنا ذلك منذ أيام. وهنا أحاطت النيران بالمحطة. نرخى تدخل فوري".

وتابع: "دخلت النيران إلى محطة الطاقة الحرارية، ويتم إخلاء المحطة بالكامل، وتدوي صافرات الإنذار الآن".

 

قطاع الكهرباء انقطاع الكهرباء صافرات الإنذار حرائق تركيا محطة الطاقة الحرارية في كيمركوي إخلاء منطقة أورين التركية

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