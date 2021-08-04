كارثة محتملة.. حرائق الغابات تقترب من محطة حرارية بتركيا

أفادت وسائل الإعلام التركية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب النيران من محطة كيمركوي للطاقة الحرارية على الحدود بمولاية موغلا جنوب غرب تركيا.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن السلطات قامت بإفراغ خزانات الهيدروجين عن طريق حفر خطوط حول محطة الطاقة الحرارية كيمركوي في منطقة أورين بمعدات البناء كإجراء احترازي.

وتابعت أنه تمت السيطرة على ألسنة اللهب فى المنطقة المحيطة للمحطة ولم تشكل خطرًا على محطة الطاقة الحرارية.

وتابعت أنه تمت السيطرة على ألسنة اللهب فى المنطقة المحيطة للمحطة ولم تشكل خطرًا على محطة الطاقة الحرارية.

وأفادت وسائل الإعلام المختلفة باستمرار الحرائق في الساحل الجنوبي التركي بالقرب من المنتجعات السياحية، وذلك لأكثر من أسبوع.

وواجهت الحكومة التركية انتقادات داخلية بسبب رد فعلها الضعيف تجاه الحرائق، فيما لا تزال 9 حرائق مشتعلة في ولاية أنطاليا التركية يحاول رجال الإطفاء إخمادها.

وقال مسئولون أتراك إنه تم إخماد 137 حريقا اندلع في أكثر من 30 ولاية حتى الآن؛ مشيرين إلى أن الحرائق في تركيا أدت لمقتل 8 أشخاص حتى الآن.

وأظهرت صور التقطت لمنطقة مرمريس السياحية جنوب غرب تركيا، آثار الحرائق بالقرب من منتجعات سياحية، حيث خلفت النيران مبان متفحمة ودمرت مئات الأشجار.

وأفادت وسائل إعلام محلية بقيام السلطات التركية بإجبار الآلاف من السكان والسياح على الفرار وإخلاء أماكنهم.