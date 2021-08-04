عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة محتملة.. حرائق الغابات تقترب من محطة حرارية بتركيا

حرائق تركيا
حرائق تركيا

أفادت وسائل الإعلام التركية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب النيران من محطة كيمركوي للطاقة الحرارية على الحدود بمولاية موغلا جنوب غرب تركيا.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن السلطات قامت بإفراغ خزانات الهيدروجين عن طريق حفر خطوط حول محطة الطاقة الحرارية كيمركوي في منطقة أورين بمعدات البناء كإجراء احترازي.

txt

سكان جنوب تركيا يفرون من حرائق الغابات ..فيديو

txt

حرائق تركيا تواصل تأججها.. والسلطات تجبر السياح والسكان على الفرار

وتابعت أنه تمت السيطرة على ألسنة اللهب فى المنطقة المحيطة للمحطة ولم تشكل خطرًا على محطة الطاقة الحرارية.

وتابعت أنه تمت السيطرة على ألسنة اللهب فى المنطقة المحيطة للمحطة ولم تشكل خطرًا على محطة الطاقة الحرارية.

وأفادت وسائل الإعلام المختلفة باستمرار الحرائق في الساحل الجنوبي التركي بالقرب من المنتجعات السياحية، وذلك لأكثر من أسبوع.

 

وواجهت الحكومة التركية انتقادات داخلية بسبب رد فعلها الضعيف تجاه الحرائق، فيما لا تزال 9 حرائق مشتعلة في ولاية أنطاليا التركية يحاول رجال الإطفاء إخمادها.

 

وقال مسئولون أتراك إنه تم إخماد 137 حريقا اندلع في أكثر من 30 ولاية حتى الآن؛ مشيرين إلى أن الحرائق في تركيا أدت لمقتل 8 أشخاص حتى الآن.

 

وأظهرت صور التقطت لمنطقة مرمريس السياحية جنوب غرب تركيا، آثار الحرائق بالقرب من منتجعات سياحية، حيث خلفت النيران مبان متفحمة ودمرت مئات الأشجار.

 

وأفادت وسائل إعلام محلية بقيام السلطات التركية بإجبار الآلاف من السكان والسياح على الفرار وإخلاء أماكنهم.

السلطات التركية حرائق تركيا نيران تركيا تركيا محطة كيمركوي للطاقة الحرارية

موضوعات متعلقة

أخويا وصديقي.. بايدن يهنئ أوباما بمناسبة عيد ميلاده

هل تسمعون مات أهلي.. كيف توقف الزمن بلبنان عند عتبة مرفأ بيروت؟

الأردن يعلن الثلاثاء إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

ارتفاع الوفيات بأفريقيا..الولايات المتحدة تتبرع بـ 110 ملايين جرعة من لقاحات كورونا

قرار جديد من الرئيس التونسي قيس سعيد

الصين تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا المحلية

الانفصال الأغلى.. إتمام طلاق بيل جيتس وميليندا

تحويل الرئيس البرازيلي للتحقيق لهذا السبب

ترشيحاتنا

تحرك استراتيجي .. رئيس أفغانستان يطير إلى إيران

محمد الياقوتي: الفتاوى الطائشة خلقت قلقا كبيرا وعدم استقرار في الدنيا

ماذا يحدث بعد الحصول على ترخيص البناء دون الشروع في التنفيذ؟

كارثة محتملة.. حرائق الغابات تقترب من محطة حرارية بتركيا

قفراش: مصر وقفت في ظهر تونس للتحرر من سرطان الغنوشي والإخوان|فيديو

علي جبر يصحح خطأه ويسجل الهدف الثاني لـ بيراميدز في شباك الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاستئناف السعودي يصدر حكما نهائيا في واقعة رافعة الحرم ..تفاصيل

البنك المركزي يوضح إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة بالبنوك

السجن عامين لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية| وزير التعليم يكشف الحقيقة

الصحة تتسلم شحنات جديدة من لقاحي أسترازينيكا وجونسون أند جونسون الأسبوع المقبل

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف.. العداد شغال | إصابة 3 فنانين بـ كورونا والرابع اشتباه

الاستماع له في الحمام .. حكم تشغيل القرآن في المنزل الخالي من السكان

شاهد .. لحظة رفع العلم المصري على الكراكة حسين طنطاوي

بالغزل واللمس.. فضيحة أمريكية لحاكم نيويورك بالتحرش

المزيد

ساحة رأي

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ