كورونا يضرب جيش الاحتلال.. مئات المصابين وأكثر من ألف في الحجر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن وجود مئات الإصابات الجديدة بـ فيروس كورونا، ووصلت الأعداد إلي 463 مجندًا وجنديًا دائمين بالجيش، فضلا عن القادة العسكريين.



ووفقا لـصحيفة ذي تايمز أوف إسرائيل، قال جيش الإحتلال إنه حتى يوم الثلاثاء، كان 1120 جنديًا وعسكريًا في الحجر الصحي بسبب اتصالهم بمصابين فيروس كورونا.

وشددت الحكومة الإسرائيلية، القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا مع استمرار ارتفاع عدد الحالات الجديدة كما أعلنت عن مجموعة من الدول الجديدة التي يطلب من المسافرين منها الخضوع للحجر الصحي عند وصولهم لإسرائيل بصرف النظر عن حالة التطعيم لديهم.

وبعد اجتماع لمجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا، أعلنت الحكومة تمديد نظام "الممر الأخضر" ليشمل التجمعات التي تقل عن 100 شخص، بصرف النظر عن العمر.



ومن المتوقع أن يعمل نصف موظفي الخدمة المدنية العاملين في الوزارات الحكومية من المنزل، كما سيوصى بعودة الموظفين في القطاع الخاص إلى العمل من المنزل.

ورغم التشديدات، لا تزال الحكومة الجديدة تحاول تجنب إعادة إدخال إجراءات صارمة مثل الإغلاق ومع ذلك، تقول إن المخاطر تتزايد.

وحذر بيان حكومي قائلا: "متحور دلتا أكثر عدوى، وهو ينتشر في جميع أنحاء العالم. تجنب الازدحام، واحصل على التطعيم الآن. وإلا، لن يكون هناك خيار سوى فرض قيود أكثر صرامة، بما في ذلك الإغلاق".

وطُلب من الإسرائيليين أيضاً "التوقف عن المصافحة، والمعانقة، والتقبيل، وتجنب أي تجمع غير ضروري في مكان مغلق".

وفي وقت سابق، أضافت الحكومة كلا من الولايات المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى إلى قائمة المواقع التي يُطلب من المسافرين منها الخضوع للحجر الصحي عند وصولهم إلى إسرائيل، بصرف النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم.

وتتضمن القائمة الكاملة للبلدان التي تتطلب الحجر الصحي الآن بوتسوانا، وبلغاريا، وكوبا، وجمهورية التشيك، وأوكرانيا، وأيسلندا، وإسواتيني، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، وملاوي، وهولندا، ورواندا، وتنزانيا، وتونس، والولايات المتحدة.

ويُطلب من الأشخاص الذين يدخلون إسرائيل من هذه البلدان الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما، ويمكن تقصير الفترة عند توفير اختبارين PCR سلبيين.

وتمت إزالة سيشيل، وزامبيا، وباراجواي، وكوستاريكا، وأوغندا، وليبيريا، وبنما، وكينيا من القائمة التي تتطلب الحجر الصحي عند الوصول إلى إسرائيل.

ويُحظّر على المسافرين القدوم إلى إسرائيل من الأرجنتين، وبيلاروسيا، والبرازيل، وقبرص، وجورجيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وقرجيزستان، والمكسيك، وروسيا، وإسبانيا، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وأوزبكستان ما لم يحصلوا على إذن خاص من السلطات الإسرائيلية.

وزادت حالات فيروس كورونا الجديدة بشكل حاد.