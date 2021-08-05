أخبار التعليم.. ظاهرة فلكية نادرة فجر الجمعة في سماء مصر.. حقن أول حالات ضمور العضلات بجامعة عين شمس ..تنسيق الجامعات 2021 .. سجل باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نتيجة الثانوية العامة 2021 على الابواب ، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ اعتمادها واعلانها رسميا خلال شهر اغسطس الجاري.

ابتكر طلاب كلية هندسة المطرية جامعة حلوان أول " سكوتر ذكي قابل للطي" في مصر ضمن مشاريع التخرج للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ بالكلية .

نتيجة الثانوية العامة 2021 يبحث عنها حاليا جميع الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر ، وسط حالة من التوتر والرعب بسبب القلق المتزايد من تطبيق نظام الأسئلة الجديد والبابل شيت والتصحيح الإلكتروني لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة 2021.

فتح منذ قليل موقع تنسيق الجامعات 2021 للتسجيل باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة ، وذلك للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك عبر هذا الرابط .

تشهد سماء مصر فجر يوم الجمعة الموافق 13 أغسطس، زخات شهب البرشاويات وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان عن فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق مكتب تنسيق الجامعات 2021 بدءًا من يوم السبت الموافق ٧ أغسطس الجاري وحتى الخميس الموافق ١٩ أغسطس، وذلك من خلال الموقع الالكتروني: www.tansik.egypt.gov

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، حول تنسيق القبول لطلاب الجامعات الأهلية 2021 (العلمين الدولية، الجلالة، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة).

تنسيق الجامعات 2021 .. أعلن المركز الاعلامي لـ جامعة بني سويف التكنولوجية ، أن تنسيق الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة يحدده موقع تنسيق الجامعات 2021، وهو بدوره لم يعلن حتى اﻵن عن الحد الأدنى للقبول بالكلية.

تنسيق الجامعات 2021.. اعرف الأوراق المطلوبة لاجتياز اختبارات القدرات

فتح منذ قليل موقع تنسيق الجامعات 2021 للتسجيل باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة ، وذلك للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك عبر هذا الرابط .

تستعد كليات جامعة القاهرة لاستقبال طلاب الثانوية العامة المتقدمين لاختبارات القدرات بـ تنسيق الجامعات 2021 للقبول بكليات (الإعلام والتربية النوعية والتمريض) وذلك وفقًا للجداول الزمنية المقررة والتي تبدأ من السبت المقبل وحتى 19 أغسطس الجاري مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة جميع المشاركين.

أدى 1179 طالب/طالبة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ( مدارس STEM ) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الكيمياء، والفيزياء"، وذلك في اليوم التاسع عشر، والأخير من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021.

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدني لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ،على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 230 درجة بدلاً من 238 درجة والثانوي العام خدمات 200 درجة بدلاً من 217 درجة.

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة منسق الجامعات الأهلية، حول تنسيق الجامعات الأهلية (العلمين الدولية، الجلالة، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة).

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي المشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 15 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

واصلت جامعة حلوان اليوم تطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف علي المستشفيات الجامعية والتعليمية.

أعلنت كلية التربية الرياضية بنات بـ جامعة حلوان عن بدء اختبارات القدرات لـ تنسيق الجامعات 2021 لطلاب شهادة الثانوية العامة 2021-2022 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7 أغسطس 2021 .

يستعد فريق طبي من مستشفى عين شمس التخصصي التابعة لجامعة عين شمس ، بحقن طفله مريضة بضمور العضلات الشوكي بعقار جيني مخصص لعلاج المرض والذي يعد الأغلى من نوعه في العالم حيث تبلغ تكلفته ما يقرب من 34 مليون جنيه.

تنفيذا للمبادرة الرئاسية الإنسانية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي مجاناً على نفقة الدولة، تم حقن أول حالتين للطفلتين نغم محمد سلامة من محافظة البحيرة و التي ستكمل عامها الثاني بعد أسبوعين و الطفلة لمى عيد علي من محافظة الفيوم و عمرها 10 أشهر ، بمركز جامعة عين شمس لأمراض العضلات والأعصاب والذي تم تدشينه خصيصاً ليقوم بمهمة حقن المرضى ضمن ثلاثة مراكز جاءت تنفيذاً للمبادرة الرئاسية والتي تعد الأولى من نوعها وتنفرد بها جمهورية مصر العربية على مستوى العالم ، وذلك نظراً لارتفاع سعر العلاج ، حيث تبلغ تكلفة الحقنة الواحدة 2.1 مليون دولار ، تتحملها الدولة تخفيفاً عن كاهل الأسر المصرية .