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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

" ابتكار مصري ينافس العالمية"

طلاب هندسة المطرية يبدعون في تنفيذ أسكوتر ذكي قابل للطي

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ابتكر طلاب كلية هندسة المطرية جامعة حلوان أول " أسكوتر ذكي قابل للطي" في مصر ضمن مشاريع التخرج للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ بالكلية .

ويأتى الابتكار مواكبا سياسة الدولة المصرية في تطوير وسائل النقل الخاص والعام، بفكر مصري وخامات وقطع مصرية و تم تنفيذ الاسكوتر الذكي كإبتكار جديد ينافس على مستوى العالم وقد تم التنفيذ من قبل طلاب كلية هندسة المطرية جامعة حلوان و تحت إشراف دكتور ياسر شعبان الأستاذ المساعد بالكلية.

أسكوتر ذكي قابل للطي

كما يأتى الاسكوتر في سياق التطوير والحفاظ على البيئة واظهار الشكل الحضاري لمصرنا الحبيبة حيث يعمل بالكهرباء بمميزات قد تؤهل هذا الابتكار للتعميم في أنحاء الجمهورية، كما يمكنه أن يتحول لحقيبة سفر بعد ان تنتهي من رحلتك سواء كانت قصيره او حتى طويله، يمكن حمله ووضعه فى أى مكان دون أن يتطلب ذلك حيزاً يذكر .

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ولم تتوقف مميزات المشروع المبتكر عند هذا الحد، بل يحتوي الاسكوتر على بطارية يمكن شحنها مثل أي جهاز إلكتروني  يحتاج لشاحن لأعادة شحنه في المنزل، لتكون الميزة الجديدة والإضافة القوية أنه لا يحتاج لمحطات شحن كهربائي في الطرق وهو ما سيوفر كثيرًا،  كما انه يحتوي علي حساسات استشعار تعمل على تفادي الاصطدام حيث انها تقوم بإنذار المستخدم عند اقتراب أي جسم منه.

ولم يقف المشروع عند هذا الحد من الإبداع حيث يعمل الاسكوتر بجهاز يمكن من خلاله تفعيل خاصية بالأقمار الصناعية ليساعد المستهلك على قصر الرحلة والوصول السريع عن طريق  " ابلكيشن" في الهاتف وهذه الخاصية متاحة حاليا للمكان المستهدف، و ايضا به حساس له القدرة على قياس نبضات القلب ونسبة الأكسجين في الدم من خلال الهاتف المحمول، بالإضافة إلى وضع خاصية جديدة من نوعها بتسجيل رقم هاتف في كل سكوتر، يقوم بالاتصال التلقائي في حالة حدوث أي حادث للشخص، و فيما بعد سيتم إضافة ألواح طاقة شمسية للتقليل من استخدام الطاقة ، بالإضافة إلى صغر الحجم الذي يساعد أيضا على التقليل من الزحام وتفادي التكتل المروري، وبسعر يعتبر ميزة لكل مواطن يرغب في تقصير رحلته وتوفير وقته وتقليل جهده.

ومع كل هذه المميزات يعد أرخص من أسعار السيارات الصغيرة والدراجات النارية " الموتوسيكل “ و “ التو كتوك ” الظاهرة التي اجتاحت الشوارع المصرية بشكل مفاجئ  في مظهر غير حضاري .

مواصفات الاسكوتر 

ومن اهم المواصفات للاسكوتر بالنسبة للبطارية فإن فرق الجهد الكهربائي 36 فولت والسعة  12 امبير ساعة وزمن الشحنة 4 ساعات 2.1 كجم، أما عن الموتور الكهربائي ، فإن  الوزن 2.25 كجم والقدرة  350 وات، وعن السرعة والمسافة فإن المسافة المقطوعة للشحنة الواحدة =16 الى 21 كم على حسب الوزن، السرعة الخطية =16.6 كم/ساعة،أما عن وزن الاسكوتر فهو 26 كجم.

ويتميز الاسكوتر بأنه يعمل بنظام الملاحة بالاقمار الصناعية عن طريق الهاتف المحمول، ووجود أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية، ووجود monitor rate Heart (نظام مراقبة معدل ضربات القلب).

ويتكون فريق عمل المشروع من الطلاب: ابراهيم محمد فرحات حسن، عبدالرحمن صالح السيد عبد الوهاب، محمد ابراهيم محمد محمد، محمد اسامة محمد عبدالهادي، محمد اشرف حامد أبوزيد، محمد اشرف محمد كمال الدمرداش، محمد جمال محمد خليل الروبي، محمد حسام الدين فؤاد احمد، محمد خالد حنفي على، محمد خالد صالح.
 

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أسكوتر ذكي الأسكوتر كلية هندسة المطرية جامعة حلوان مشاريع التخرج للعام الجامعي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ اخبار التعليم

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