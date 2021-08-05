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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس.. التعليم تحدد 3 خطوات للحصول عليها

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2021 يبحث عنها حاليا جميع الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر ، وسط حالة من التوتر والرعب بسبب القلق المتزايد من تطبيق نظام الأسئلة الجديد والبابل شيت والتصحيح الإلكتروني لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة 2021. 

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات. 

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم الفني أنه يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية للوصول إلى نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس : 

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 https://g12.emis.gov.eg/
  • اكتب رقم الجلوس في المكان المخصص على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021
  • اضغط على زر إظهار نتيجة الثانوية العامة 2021

حقيقة تبديل الأوراق وتزوير نتيجة الثانوية العامة 2021

 

أكد وزير التربية والتعليم ، أن كل الادعاءات المنتشرة عن تغيير نتيجة الثانوية العامة 2021 في الكنترولات كاذبة ومضللة وعمليات نصب محترفة.

وقال وزير التربية والتعليم : أدعو الجميع بعدم تداول شائعات التلاعب في نتيجة الثانوية العامة 2021  أو الوقوع في فخ تصديقها و التعامل مع مروجيها ، فكل ما يقال عن تبديل اوراق الاجابة و نزع التيكيت وتغيير نتيجة الثانوية العامة 2021 لطلاب بعينهم ما هو إلا  كذب وبهتان.

وعلى جانب آخر كان قد عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن رفضه وعدم اقتناعه بالتوقعات التي تروج لـ أن تنسيق الجامعات هذا العام سيكون عال بشكل سيظلم طلاب الثانوية العامة المجتهدين.

حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه لا يمكن التنبؤ من الان ، بالتنسيق والحد الأدنى للكليات ، قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 الكاملة .

وردا على مطالبات تطبيق امتحانات القدرات للقبول في الكليات هذا العام ، قال وزير التربية والتعليم : هذه فكرة جيدة ولكنها من شأن وزارة التعليم العالي فقط ، مشيراً إلى أنها ليست أمرًا سهل التطبيق ولكن قد يتم بحثها في السنوات القادمة.

وطمأن وزير التعليم أولياء الأمور القلقين على مصير ابناءهم بسبب ظاهرة الغش الالكتروني التي تتكرر في امتحانات الثانوية العامة قائلا : قلت كثيرا ان الغشاشين لم يستطيعوا الحصول على درجات كما يتم الترويج له نظرًا لاختلاف النماذج وضيق الوقت وعدم صحة الإجابات المرسلة ، وكذلك معرفتنا بالكثيرين منهم .

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