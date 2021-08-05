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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موسيماني يهنئ نهاوند سري بـ عيد ميلادها .. شاهد

موسيماني ونهاوند
موسيماني ونهاوند سري

نشرت الإعلامية نهاوند سري مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات القصيرة والصور «انستجرام»،للمدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني وهو يهنئها بعيد ميلادها.


وكتبت نهاوند من خلال الفيديو، «مرحبا سيد بيتسو ☺️ شكرا على التهنئة الرائعة 🙏🏻❤️🦅therealpitsomosimane # الاهلي # نهاوند_سريalahlytv».


وتُقدم نهاوند سري البرنامج الصباحي (10 الصبح) عبر شاشة قناة الأهلي، ويشاركها تقديم البرنامج الإعلامي والفنان كريم كوجاك، ويُذاع البرنامج من الجمعة إلي الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.


نهاوند سري قدمت برنامج التوك شو الصباحي "صباح أون" على قناة (أون تي في) لمدة 5 سنوات، كما شاركت في فقرة الهوانم ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة ON E، وبرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة بداية عام 2018.


تنتمي نهاوند سرى لعائلة مصرية عريقة حيث أنها حفيدة حسين سري باشا رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد الملك فاروق، وتخرجت في كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، وعملت في المحاماة لمدة 3 سنوات، ولكنها لم تستمر لتتجه للعمل بالمجال الإعلامي.

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بيتسو موسمياني تهنئة عيد ميلاد الإعلامية نهاوند سري قناة الأهلي مقطع فيديو

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