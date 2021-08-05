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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ مكياج صاخب.. بوسي تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

بوسي
بوسي

شاركت المطربة بوسي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة جديدة من احدث ظهور لها.


وتألقت بوسي بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا   بالوان مبهجة، مما زاد من جاذبيتها، كما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية والبسيطة المتناسقة مع ملابسها.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي على تسريحة مميزة ووضعت ماكياج صاخب كشفت عن جمال ملامحها، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومحبيها عبر السوشيال ميديا.

أعمال المطربة بوسي


يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.


تدور أحداث المسلسل حول كواليس برامج المواهب،  حيث تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.

 

 

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المطربة بوسي إطلالة انيقة مكياج صاخب إطلالة جذابة أحدث ظهور

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