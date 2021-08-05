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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة حياة كريمة

محافظ البحيرة يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة

متابعة تنفيذ مبادرة
متابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تتم المتابعة اليومية لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مؤكدا على سرعة تذليل كافة المعوقات والعقبات ، ودفع سير العمل ، لافتًا الى أن هذا المشروع سيغير وجه الحياة في الريف المصري، ويحسن معيشة المواطنين، ويحدث نقلة نوعية غير مسبوقة.

اصطدام سيارة بواجهة سوبر ماركت بمدينة دمنهور

أشار محافظ البحيرة، الى أن المحافظة تٌولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة بين كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات .

 

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده المحافظ اليوم  لمتابعة «حياة كريمة» وأعمال التنفيذ وموقف الاراضى والمشروعات الجارية بالمبادرة بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى بحضور اللواء أمجد عبد ربه مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية والمشرف العام لأعمال التطوير بمبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام والعميد، اللواء أحمد السويدى المستشار العسكرى للمحافظة، ومشرفى الأعمال والقطاعات والمراكز وأعضاء لجان المتابعة بالقوات المسلحة ورؤساء المدن الست المنفذ بها المبادرة ومديرى المديريات ورؤساء الشركات وممثلى كافة الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة .

 

تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الجارى وكذا مراجعة موقف الأراضي المخصصة للمشروعات التى سيتم تنفيذها .

أوضح " آمنة" أن المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة تبلغ ٨٠٢١ مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنيه بمراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص وحوش عيسى وأبو المطامير ووادي النطرون بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدات قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع .

 

كما أكد المحافظ، أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ المبادرة مشيرا الى الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة بمبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف تطوير الريف المصري والتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة والمؤسسات لتنفيذ أسرع معدلات قياسية واستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أى مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور نظرا لاهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تغيير وجه مصر نحو الأفضل خاصة في العزب والقرى والنجوع  ، لتكون نواة لتحقيق التنمية المستدامة للمواطن المصرى الذي ينتظره مستقبل باهر لا ينقصه إلا الإيمان والانتماء والعمل الجاد كل في مجاله.

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