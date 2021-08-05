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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث سير

اصطدام سيارة بواجهة سوبر ماركت بمدينة دمنهور

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة ملاكي

 

أصيبت سيدة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، منذ قليل، إثر اصطدامها بسيارة ملاكى أثناء صعودها على الرصيف أمام مسجد الهدايا، وتم نقلها لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة بواجهة سوبر ماركت  أمام مسجد الهدايا.

تفاصيل الحادث 

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين اصطدام سيارة بواجهة سوبر ماركت  أمام مسجد الهدايا تقودها سيدة، ونتج عن الحادث إصابة أحد المارة بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، تم نقلها الي المستشفى العام بدمنهور لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث تصادم سيارة اصطدام سيارة بواجهة سوبر امن البحيرة المستشفى العام مدينة دمنهور اخبار محافظة البحيرة

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